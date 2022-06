Krivokapić: Odluka o zabrani preleta avionu Lavrova bila neizbježna

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, zabranom preleta avionu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, ispoštava obaveze koje je preuzela, rekao je crnogorski ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, navodeći da je ta odluka bila neizbježna.

Krivokapić je novinarima u Vili Gorica kazao da ga čudi burna rekcija na tu odluku, dodajući da je Lavrov do Beograda mogao doći vozom, jer oni nijesu zabranjeni na relaciji Beograd – Moskva.

Upitan kada je i ko je donio odluku o zabrani preleta, on je rekao da je odluku formalno donijela Vlada i dio Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

“To je formular koji se ispuni. Premijer je bio informisan da ćemo to uraditi”, rekao je Krivokapić.

On je, komentarišući podršku Lavrova inicijativi Otvoreni Balkan, kazao da regija obiluje brojnim inicijativama.

Kako je dodao, premijer Dritan Abazović je u Ohridu na Samitu kao posmatrač, i tamo će se raspitati o aspektima te inicijative.

Prema riječima Krivokapića, MVP priprema analizu zbog mnogo nejasnoća u toj inicijativi.

“Mislim da je veća šansa da će procesi koji traju preživjeti, a da će neki već u početku biti osuđeni na neuspjeh. Sve ćemo uzeti u obzir, za sada smo samo posmatrači, to je nepromijenjeno stanje u odnosu na stavove prethodne vlade”, rekao je Krivokapić.

