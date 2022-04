Kabinet premijera: SNP radi fotelja spreman na samoponiženje

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) je, radi fotelja, spremna na samoponiženje i saradnju sa Socijaldemokratama (SD) i Socijaldemokratskom partijom (SDP), ocijenjeno je iz kabineta premijera Zdravka Krivokapića.

Potpredsjednik SNP-a Dragan Ivanović kazao je ranije da je ta stranka spremna za određene ustupke kad je u pitanju manjinska vlada, jer svaki dan nefunkcionisanja izvršne vlasti šteti građanima.

Iz kabineta premijera su podsjetili da su funkcioneri SNP-a tvrdili da je odlukom na sjednici Glavnog odbora definisan stav da u neustavnoj vladi ne mogu participirati SDP i SD, tretirajući ih satelitima Demokratske partije socijalista (DPS).

„Ipak, zbog opasnosti da ostanu bez fotelja, spremni su za svaki vid ustupaka i poniženja“, kaže se u reagovanju kabineta.

Prema njihovim riječima, SNP-u je broj resora mnogo veći prioritet od programa i sastava izvršne vlasti.

„Međutim, pokušaj da alibi za svoju neprincipijelnost i prevrtljivost pravdaju navodnom nefunkcionalšću aktuelne Vlade ne može proći, jer Vlada radi u punom kapacitetu, pa je na poslednjoj višesatnoj sjednici bilo čak 109 tačaka dnevnog reda“, naglasili su iz kabineta premijera.

Kako su naveli, to nije jedina neistina koju funkcioneri SNP-a zasipaju javnost, „ne bi li sebe predstavili spasiocima koji su prijeko potrebni našoj zemlji“.

„I onda imamo izjavu u ravni skandala, pretedenta na Izvršnu vlast i predsjednika SNP-a (Vladimira) Jokovića, koji kao predsjednik Odbora za ekonomiju i budžet ne zna kolike su godišnje investicije u Crnoj Gori“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da je Joković rekao da prošle godine nije bilo ni 100 EUR investicija, iako, kako su kazali iz kabineta premijera, podaci jasno govore da je neto priliv iznosio 551,9 miliona EUR.

„Svaki zaključak je suvišan, ako već sada imamo priliku da vidimo ko šalje poruku o neophodnosti formiranja odgovorne vlasti“, dodaje se u reagovanju.

