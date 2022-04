Izazov je za godinu riješiti društvenu krizu

Podgorica, (MINA) – Za novu vladu biće izazovno da za godinu ostvari društveni preokret i stabilnost, ocijenili su poslanici Evropskog parlamenta (EP) Tonino Picula i Vladimir Bilčik i poručili da je krajnje vrijeme za rješavanje dugotrajne političke krize u Crnoj Gori.

Picula je za Vijesti kazao da je svakako pozitivno što je napokon došao kraj odugovlačenju sa samim zakazivanjem sjednice Skupštine na kojoj bi trebalo da bude izabrana nova vlada.

On je rekao da nema sumnje da će, s obzirom na naslijeđene okolnosti, biti zahtjevno da za godinu, koliko bi trebalo da traje, manjinska vlada postigne nivo stabilnosti potreban za ostvarenje daljeg napretka na evropskom putu.

”Međutim, svakako treba učiniti prvi korak. Dosadašnja je vlada bila veoma nestabilna i ostavila je neke negativne posljedice na društvo i politiku“, naveo je Picula.

Prema njegovim riječima, njeno funkcionisanje su obilježili česti i dramatični interni konflikti, što je naposlijetku i bio uzrok njenog pada.

Kako je dodao, uzimajući u obzir primjetne razlike u stavovima stranaka koje će biti u sastavu nove vlade, biće izazovno ostvariti društveni preokret.

Picula je kazao da novu vladu čekaju vrlo ozbiljni zadaci, poput konsolidovanja programa različitih stranaka, religijskih i etničkih pitanja koji i dalje polariziraju društvo.

„Moraće se sprovesti i dubinska revizija pravosuđa i borba s ekonomskom krizom uzrokovanom pandemijom, borba protiv kriminala i korupcije, dok inflacija može biti dodatna prepreka političkoj i ekonomskoj stabilnosti”, upozorio je Picula.

Bilčik je za Vijesti kazao da je vrijeme od suštinskog značaja i da ne treba izgubiti i april, s obzirom na to da je nepovjerenje Vladi Zdravka Krivokapića izglasano u februaru, a u martu je došao predlog o formiranju manjinske vlade, odnosno mandat da sastavi vladu predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dao je potpredsjedniku odlazeće Vlade Dritanu Abazoviću.

”Lider u procesu evropskih integracija treba ponovo da počne da trči ka članstvu u Evropskoj uniji (EU)”, poručio je Bilčik.

On je pozdravio najavljeno formiranje većine u Skupštini tokom plenarnog zasjedanja naredne sedmice sa, kako je kazao, snažnom proevropskom i demokratskom platformom.

Ta platforma, smatra on, može da obezbijedi neophodnu stabilnost, u skladu sa Ustavom, poštovanje demokratskih procesa, normi i standarda i proevropske aspiracije ogromne većine građana.

Bilčik je poručio da su Crnoj Gori potrebne stabilne i funkcionalne javne institucije, i da to važi i za Vladu i Skupštinu.

Prema njegovim riječima, politička predvidljivost i zrelo funkcionisanje institucija su ključni za reforme i dnevni red EU, uključujući i oblast vladavine prava.

„Kao kopredsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore, radujem se radu sa novim predsjednikom Skupštine i nastavku našeg međuparlamentarnog rada, koji je ključan za postavljanje bržeg tempa u procesu pristupanja Crne Gore EU”, poručio je Bilčik.

