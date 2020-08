HGI predala izbornu listu, Vuksanović na čelu

Podgorica, (MINA) – Hrvatska građanska inicijativa (HGI) predala je danas Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu za predstojeće parlamentarne izbore pod nazivom „HGI. Svim srcem za Crnu Goru!“, na čijem je čelu predsjednik stranke Adrijan Vuksanović.

Kako je saopšteno iz HGI, Vuksanović je nakon predaje liste kazao da će predstojeći izbori pokazati ispravnost politike te stranke.

„Politike koja afirmiše dobre odnose Hrvatske i Crne Gore, koja s posebnom pažnjom vodi računa o svakom Hrvatu, ma gdje god on bio u Crnoj Gori. Politike, koja je priznata kako u Podgorici tako i u Zagrebu i koja je postala prepoznatljiva za ovih 18 godina“, naveo je Vuksanović.

Prema njegovim riječima, u HGI s velikom radošću i optimizmom očekuju 30. avgust.

„Da potvrdimo sve ono što smo do sada radili, i to će samo biti još dodatni poticaj da krenemo još jače i snažnije u sve one izazove koji nas čekaju nakon ovog izbornog procesa“, rekao je Vuksanović.

Kako su kazali iz HGI, podršku toj partiji dalo je preko 605 građana.

U vrhu liste su, osim Vuksanovića, Ilija Janović, Svjetlana Zeković, Blanka Radošević Marović i Mato Krstović.