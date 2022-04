Građanska alijansa predstavlja izvještaj o Crnoj Gori na sjednici Komiteta UN protiv torture

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Građanske alijanse (GA), Ivana Đođić i Pavle Ćupić, učestvovaće sjutra na redovnoj sjednici Komiteta Ujedinjenih nacija (UN) protiv torture, na kojoj će predstaviti izvještaj o Crnoj Gori.

Iz GA su kazali da će sjednica Komiteta UN-a biti održana sa predstavnicima civilnog sektora, u okviru priprema za razmatranje stepena implementacije Konvencije protiv torture sa delegacijom Vlade narednih dana.

Sjednica će biti zatvorena za javnost.

Iz GA su rekli da će Đođić putem onlajn platforme predstaviti izvještaj o stanju ljudskih prava osoba koje se nalaze u postupku za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva apatrida i lica koja su u riziku od apatridije.

Oni su naveli da su na izradi tog izvještaja učestvovali sa predstavnicima crnogorskih nevladinih organizacija (NVO) Akcija za ljudska prava i Phiren amenca i predstavnicima Evropske mreže za apatridiju.

Ćupić će, kako je saopšteno, prisustvovati uživo sastanku u Ženevi, gdje će ukazati na postupanje granične policije prema osobama koje ulaze u Crnu Goru korišćenjem neregularnih ulaznih mjesta.

Navodi se da će dio izlaganja biti posvećen i predugom zadržavanju osoba u Centru za prihvat stranaca, što je direktna posljedica trajanja procedura za rješavanje njihovog statusa, kao i odnosu službenika koji ne prave razliku između lišenja slobode i ograničenja slobode kretanja.

Iz GA su dodali da je izlaganje njihovih predstavnika u te dvije oblasti zasnovano na podacima i rezultatima projekta GA Pružanje pravne pomoći tražiocima azila, licima sa odobrenom međunarodnom zaštitom, licima u riziku od apatridije i izbjeglicama sa prostora bivše Jugoslavije, uz podršku Kancelarije UNHCR u Crnoj Gori, a koji sprovode od 2019. godine.

“Pored tematskog dijela na kojem sarađujemo sa kancelarijom UNHCR, Ćupić će pred Komitetom govoriti o temama kao što su policijska solidarnost, postupanje policijskih službenika tokom ustoličenja vjerskog poglavara na Cetinju, ali i o stanju u prostorijama za zadržavanje u policijskim stanicama”, kaže se u saopštenju.

Iz GA su naveli da će u srijedu i četvrtak predstavnici crnogorskih državnih organa voditi dijalog sa članovima Komiteta o statusu sprovođenja Konvencije protiv torture.

“Sjednice posvećene Crnoj Gori, od sjutra do četvrtka, dio su redovnog 73. zasijedanja Komiteta UN-a protiv torture, koje traje od 19. aprila do 13. maja, a pored Crne Gore, biće razmatrani izvještaji za Island, Kubu, Irak, Urugvaj i Keniju”, kaže se u saopštenju.

Komitet UN-a protiv torture dio je Visokog komesarijata UN-a za ljudska prava (OHCHR), sa osnovnim zadatkom da prate primjenu Konvencije UN-a protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih postupanja (UNCAT), kao jednog od ključnih globalnih mehanizama za prevenciju torture.

Nakon što država ratifikuje Konvenciju, svaka država članica UN-a dužna je da podnese redovne izvještaje o ispunjavanju obaveza iz Konvencije.

Izvještaji se razmatraju na sjednicama Komiteta.

“Nakon dijaloga Komiteta i državne delegacije, Komitet će dati preporuke o tome kako Crna Gora može napredovati u implementaciji konvencije”, navodi se u saopštenju.

