Eskobar i Donfrid u posjeti Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Specijalni izaslanik Stejt departmenta Gabrijel Eskobar i pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iz Biroa za evropske i evroazijske poslove, Karen Donfrid, boraviće u petodnevnoj posjeti Zapadnom Balkanu, koja počinje danas.

Portparol Stejt departmenta za Tanjug je kazao da će Eskobar na sastancima u regionu pratiti Donfrid.

Donfrid i Eskobar doputovaće danas u Prištinu, sjutra će boraviti u Beogradu, a potom će razgovarati sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine (BiH), Sjeverne Makedonije, Albanije i Crne Gore.

Na kraju posjete Zapadnom Balkanu, Donfrid i Eskobar će u petak stići u Podgoricu.

Iz Stejt departmenta kazali su da će oni istaći podršku SAD-a i potrebu da se ubrza rad na evroatlantskom putu Crne Gore i pristupanju Evropskoj uniji (EU), kao i na jačanju članstva u NATO, kao i podršku zajedničkim vrijednostima, uključujući borbu protiv korupcije.

Iz Stejt departmenta naveli su da će posjeta biti prilika da Crnoj Gori zahvale što se pridružila sankcijama Rusiji u znak podrške Ukrajini, kao i na pružanju humanitarne i bezbjednosne pomoći i tome što je zatvorila vazdušni prostor za ruske avione.

Donfrid će, kako su najavili iz Stejt departmenta, posjetu Prištini iskoristiti za razgovore o demokratskoj konsolidaciji društva, integracijama u evropske i evroatlantske institucije i o odnosima Beograda i Prištine.

Ona će nadležnima zahvaliti na tome što je Kosovo pružilo utočište izbjeglim Avganistancima i Ukrajincima, a posjeta treba da podstakne i reforme društva u cilju demokratske konsolidacije i integracija u evropske i evroatlantske institucije.

Kako su naveli iz Vašingtona, sa zvaničnicima će razmotriti i izglede za napredak u dijalogu sa Beogradom koji SAD podržava, uz podršku EU.

Donfrid i Eskobar sjutra će se sastati sa srpskim zvaničnicima i pozvati Srbiju da unaprijedi reforme vezane za evropske integracije.

Tema će biti i regionalna stabilnost i prosperitet, kao i mogućnost dalje energetske diversifikacije.

“Cilj posjete je i da se prodube bilateralne bezbjednosne i ekonomske veze SAD-a i Srbije”, naveli su iz Stejt departmenta i naglasili da će Donfrid ponoviti potrebu da se Beograd i Priština ponovo uključe u dijalog koji vodi EU.

Američki zvaničnici u BiH će ohrabriti zvaničnike te države da nastave učešće u institucijama na svim nivoima vlasti, kako bi unaprijedili funkcionalnost i reforme u cilju većeg prosperiteta i kako bi BiH dobila status kandidata za članstvo u EU.

Donfrid će pozvati BiH da na vrijeme, na jesen, održi izbore i ostvari napredak u borbi protiv endemske korupcije.

U Skoplju će zvaničnicima vlade signalizirati snažnu podršku SAD-a pregovorima o pristupanju Sjeverne Makedonije EU i zahvaliti im na kontinuiranoj pomoći Ukrajini.

Posjeta će biti prilika da pozovu najnoviju članicu NATO da nastavi blisku saradnju na nizu regionalnih, bezbjednosnih i odbrambenih pitanja u cilju promovisanja demokratije i regionalne stabilnosti.

Istog dana po dolasku u Tiranu, gdje će zajednički obilježiti 100 godina američko-albanskih diplomatskih odnosa, Donfrid i Esobar će zahvaliti Albaniji na partnerstvu u SB UN i posvećenosti suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine pred ruskom agresijom.

Albanskom rukovodstvu će prenijeti i snažnu podršku Vašingtona pristupanju Albanije EU i regionalnoj ekonomskoj integraciji, i naglasiti potrebu da se u potpunosti sprovede reforma pravosuđa i borba protiv korupcije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS