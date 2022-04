Edštadler: Proces priključenja u EU mora biti ubrzan

Podgorica, (MINA) – Proces priključenja u Evropsku uniju (EU) mora biti ubrzan, kako Zapadni Balkan ne bi zauvijek bio izgubljen, ocijenila je austrijska ministarka za Evropu i ustav, Karoline Edštadler.

Ona je u razgovoru sa crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem, na marginama Delfi ekonomskog foruma, kazala da je vrijeme da EU pokaže razumijevanje za status zemalja kandidata i više ih uključi u dešavanja.

Iz Vlade je saopšteno da je Edštadler rekla da kriza u Ukrajini pokazuje da te zemlje mogu biti destabilizovane, što se nikako ne smije dopustiti.

“Ona je zamolila premijera da utiče na građane Crne Gore da i dalje vjeruju u EU, dodajući da proces priključenja mora biti ubrzan, kako Zapadni Balkan ne bi bio zauvijek izgubljen”, kaže se u saopštenju Vlade.

Navodi se da je Krivokapić kazao da Crna Gora, još nije krenula putem evroskepticizma, ali su, kako je zaključio, aktuelna politička situacija i kriza demokratije poljuljale evropska uvjerenja određenog broja građana.

On je ukazao da evropsko okruženje mora biti stabilno.

“Potencijalna manjinska Vlada ne može biti stabilna, jer je čine ideološki nespojive partije, a sama prekompozicija u parlamentu nije dovoljna za reforme, pogotovu ne uz podršku onih koji su korupcijom gušili sistem decenijama”, kazao je Krivokapić.

Potrebno je, kako je naveo, da se nove mlade snage uključe u politiku, vrate etiku u tu djelatnost od najvećeg značaja po društvo i pokažu da ona nije trgovina.

“Stvaranje te vlade zemlju bi direktno uvelo u nemire i nestabilnost, a potom bi kontrola same situacije bila jako teška, jer uvijek postoje elementi koji koriste haos, a koji se može nadovezati na dešavanja u Ukrajini”, smatra Krivokapić.

