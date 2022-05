Đurović: Naredne dvije godine pokazaće koliko je Crna Gora blizu EU

Podgorica, (MINA) – Naredne dvije godine pokazaće koliko je Crna Gora blizu Evropskoj uniji (EU), ocijenila je redovna profesorica Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Gordana Đurović.

Ona je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na Televiziji Crne Gore kazala da bi, ukoliko bi država do kraja godine dobila završna mjerila za oblast vladavine prava, to bila inicijalna kapisla, koja bi sve mogla da pokrene.

Crnoj Gori se, kako je rekla Đurović, sada otvara prilika da može da se bori za agendu 2025.

“Zašto ne probati u narednih tri godine uraditi nešto po tom pitanju, dokazati da se pregovori mogu zatvoriti onako kako treba”, upitala je Đurović, prenosi Portal RTCG.

Ona je navela da je Crna Gora pod velikim monitoringom međunarodnih i evropskih institucija.

“Kratak je mandat, velika je i heterogena vlada, ali nadajmo se da će uspjeti da se fokusiraju na prioritete koje su sami definisali”, dodala je Đurović.

Govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, ona je ocijenila da je to politički projekat, koji ne odgovara Crnoj Gori zato što donosi preliberalan režim, izmaklu kontrolu granica, ugrožavanje vladavine prava, potencijalni trafiking.

