Đukanović otputovao u radnu posjetu Njemačkoj

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovao je večeras u radnu posjetu Njemačkoj, gdje će se sjutra sastati sa njemačkim kolegom Frankom Valterom Štajnmajerom.

Iz službe za informisanje predsjednika kazali su da je razgovor u Berlinu nastavak redovnog i sadržajnog političkog dijaloga na najvišem nivou.

„Kao i prilika za razgovor o evropskoj perspektivi Crne Gore i Zapadnog Balkana“, navodi se u saopštenju.

