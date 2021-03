Đukanović: Odgovaraće svi koji rade na rušenju crnogorskog identiteta

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da onima koji poziciju vlasti smatraju kao šansu da uništavaju crnogorski identitet, to ne može poći za rukom, poručujući da će svi koji rade na tome odgovarati.

On se, u intervjuu Televiziji Nikšić, osvrnuo na negiranje crnogorskog identiteta i osudio svako takvo djelovanje.

“Moramo veoma jasno da upozorimo one koji poziciju vlasti, koliko god je obnašali, smatraju kao šansu da uništavaju crnogorski identitet, da im to ne može poći za rukom, i da sve što rade ostaje veoma precizno zabilježeno i duboko urezano. I da će za to svi koji rade na tome odgovarati”, kazao je Đukanović.

On je komentarisao polaganje vijenca delegacije Vlade na grob kralja Nikole Petrovića Njegoša, povodom 100 godina od njegove smrti, navodeći da to vidi kao još jedan incident iz repertoara nekompetentnog vladanja.

“I vladanja koje uvijek pokušava da napravi neki mali incident ili neku malu pakost na štetu prethodne vlasti, ne mareći da suštinsku štetu nanosi državi Crnoj Gori i njenim nacionalnim interesima. Mislim da su građani Cetinja to jako dobro prepoznali, na pravi način okvalifikovali, nacionalno odgovorno postupili”, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, trenutak je da svi oni koji prave takve “previde” to razumiju kao još jednu blagovremenu opomenu i koriguju svoje ponašanje.

“I da shvate, šta god intimno mislili, ako se bore za vlast u Crnoj Gori, i ako sticajem raznih okolnosti dođu u poziciju vlasti, da su ne samo u ustavnoj nego i u moralnoj obavezi da se odgovorno odnose prema nacionalnim interesima Crne Gore i građana naše države”, kazao je Đukanović.

On je komentarisao nedavnu izjavu protojereja Mitropolije crnogorsko-primorske Velibora Džomića da je u Crnoj Gori više sveštenika Srpske pravoslavne crkve nego vojnika.

“Ako je to i tako, taj nesklad ćemo nekako morati da poravnamo, i vjerovatno ćemo ga prirodno ravnati tako što neće imati mjesta u Crnoj Gori za one koji su, za početak, nelegalno u Crnoj Gori”, naveo je Đukanović.

On je kazao da, ako neko misli da je došlo njegovih pet minuta da se sada obračunava sa Crnom Gorom, mora znati da se rezultati izbora mijenjaju.

“I mora znati da nije pametno danas povlačiti neke poteze koji će nas obavezivati kasnije da im kažemo da im neće biti samo tijesno u crnogorskim institucijama, nego će im biti tijesno i u Crnoj Gori, ako našu otvorenost i gostoprimstvo zloupotrebljavaju da uništavaju ono što su najveće crnogorske nacionalne vrijednosti”, rekao je Đukanović.

On je, govoreći o epidemiji koronavirusa, kazao da Crna Gora i dalje ima svakodnevno visok nivo obolijevanja.

“Ali sve nas posebno pogađa i visok nivo smrtnosti. To govori da ni šire političke mjere koje se tiču graničnog režima, ukupne kontrole ponašanja građana i njihove discipline u odnosu na preduzete epidemiološke mjere, ali i zdravstveni sistem i njegovi kapaciteti ne postižu željene rezultate”, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, to sada poprima dramatične razmjere.

“Sve skupa nalaže promjenu i dodatno zaoštravanje u strategiji borbe protiv pandemije, kako bismo sačuvali živote građana, stabilnost zdravstvenog sistema i šansu za skori oporavak ekonomije, kako bi sačuvali šansu za predstojeću ljetnju turističku sezonu”, kazao je Đukanović.