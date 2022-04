Đukanović: Dan studenata praznik znanja, progresivne misli

Podgorica, (MINA) – Kontinuirano povećanje ulaganja u obrazovanja mora biti imperativ svake buduće vlade Crne Gore, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović povodom 4. aprila – Dana studenata.

Đukanović je crnogorskim studentkinjama i studentima čestitao 4. april, poručujući da je to praznik znanja, progresivne misli posvećene izgradnji društva jednakosti, pravde, etičnosti i morala i simbol borbe visokoškolaca za svoja prava i autonomiju Univerziteta.

U čestitki Đukanovića podsjeća se da se Dan studenata obilježava u znak sjećanja na Cetinjanina Žarka Marinovića, koji je 4. aprila 1936. godine za ostvarenje ciljeva dao svoj život.

Đukanović je naveo i da aktuelni trenutak nosi svoje dileme i izazove, kako one nad kojima je zabrinut cijeli svijet, tako i one unutar crnogorskog društva, izloženog raznim pokušajima negacije njegovih najvećih građanskih vrijednosti i identiteta.

“Ovo vrijeme treba hrabre, slobodne i inovativne ljude, sposobne da daju prave i pravovremene odgovore koji vode dugoročno održivim rješenjima. Svako od vas treba da ima svoje mjesto i ulogu u kreiranju i snaženju temelja razvijene, moderne, evropske Crne Gore”, poručio je Đukanović.

On je podsjetio da je Nelson Mendela rekao da je „obrazovanje najmoćnije oružje kojim možemo promijeniti svijet“.

“Svijet se mijenja nevjerovatnom brzinom, sposobnost jednog društva da se prilagodi tim promjenama i stavi ih u funkciju sopstvenog napretka sve manje zavisi od dostupnih prirodnih resursa, a sve više od znanja i vještina ljudi koji ga čine”, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, ulaganje u obrazovanje i nauku predstavlja najbolju investiciju u budućnost.

“Svjesni smo da Crna Gora i dalje nije dosegla potreban nivo kvaliteta obrazovanja koji bi joj garantovao punu konkurentnost u širim okvirima.

Zato kao društvo moramo pojačati napore kako bi u što većoj mjeri i što brže dostigli standarde razvijenog svijeta”, ocijenio je Đukanović.

On smatra da kontinuirano povećanje ulaganja u oblast obrazovanja mora biti imperativ svake buduće crnogorske vlade.

“Ubijeđen sam da jedino znanjem i podizanjem kvaliteta obrazovanja Crnu Goru možemo mijenjati na bolje. Osnažiti njenu konkurentnost na evropskoj i globalnoj sceni, što će nesumnjivo dovesti do značajno višeg kvaliteta života za njene građane”, istakao je Đukanović.

On je kazao da su takvih mogućnosti najsvjesniji studenti koji se obrazuju u vrijeme ekspanzije digitalnih tehnologija, nastanka novih zanimanja koja zahtijevaju nove vještine i kompetencije, razvoj cjeloživotnog učenja, e-učenja i primjene inovativnih metoda.

