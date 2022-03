Vučurović: Zakazivanjem sjednice, Ibrahimović bi pogazio Ustav

Podgorica, (MINA) – Lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović, zakazivanjem sjednice Skupštine, pogazio bi Ustav i učestvovao u destabilizaciji Crne Gore, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta (DF) Jovan Vulurović.

On je kazao da su izbori 30. avgusta pokazali volju građana i da bi bilo politički nerazumno da je lider BS, nekim ishitrenim potezom ruši i time pokaže neprijateljstvo prema ljudima koji su se trideset godina borili za slobodnu Crnu Goru i protiv torture i diskriminacije.

“Ako već Ibrahimović “traži način i mehanizam da poslanicima omogući da u skladu sa Ustavom vrše svoju funkciju” i ako je u tome iskren, a ne navođen interesima DPS, onda je put jasan – dogovor parlamentarne većine i stranaka nacionalnih manjina, a nakon toga formiranje tehničke vlade koja bi organizovala vanredne parlamentarne izbore”, poručio je Vučurović.

On je kazao da poruka predsjednika BS može da znači da je “Ibrahimović opet namirisao vlast, pa je spreman na sve – da pogazi Ustav i učestvuje u nečemu što bi moglo dovesti do destabilizacije Crne Gore”.

Vučurović je kazao da se nada da je Ibrahimović “koliko-toliko odgovoran” da neće pristati da ponovo bude marioneta Demokratske partije socijalista (DPS) koja pokušava da ga nagovori da nelegalno i neustavno predsjedava skupštinom.

“Shvatamo emocije koje BS i njen lider imaju prema Đukanoviću i DPS-u, ali i Ibrahimović treba da najzad razumije da nema povratka na staro, kada je srpski narod bio diskriminisan, kada su ljudi hapšeni i maltretirani zbog drugačijeg mišljenja, kada je SPC proganjana, a sve uz podršku BS-a”, rekao je Vučurović.

On je naveo da Ibrahimović treba da prihvati da je ta politika bivšeg režima poražena u avgustu 2020. i da će građani kazniti sve one koji to političko krilo mafije pokušaju da vrate na pozicije odlučivanja”

“Pretpostavljamo da nije namjera, a ni manir, lidera BS da bude ključni akter eventualnog nasilnog održavanja skupštine, i da preuzme odgovornost za moguću eskalaciju krize”, rekao je Vučurović.

Vučurović je kazao da potpredsjednik Skupštine Strahinja Bulajić brani ustav Crne Gore i izbornu volju građana i da bi to trebalo da rade svi drugi poslanici, a naročito potpredsjednici skupštine.

“Nadamo se da lider BS neće pristati da bude upotrebljen i zloupotrebljen od DPS-a i drugih pristalica tzv. manjinske vlade, čime će pokazati odgovornost i političku zrelost, i da je uspio da se otrgne iz kandži političko-kriminalne organizacije DPS”, kazao je Vučurović.

