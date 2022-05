Vlaović: Bogato nasljeđe oblikovalo multietničku Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Bogato i raznoliko kulturno nasljeđe Crne Gore ostavilo je neizbrisiv trag i oblikovalo multietničko društvo, kazala je ministarka kulture i medija Maša Vlaović.

Vlaović i njen resor su, kako prenosi PR Centar, svim građankama i građanima Crne Gore čestitali Dan nezavisnosti, 21.maj.

“Bogato kulturno nasljeđe i raznolike kulture, koje su se preplitale na teritoriji Crne Gore, ostavili su neizbrisiv trag i oblikovali naše multietničko društvo, što nas čini izuzetno ponosnim i dodatno obavezuje da njegujemo i još više ulažemo u našu kulturu”, poručila je Vlaović.

