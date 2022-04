Vlada donijela odluku o raspuštanju Skupštine opštine Budva

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada donijela je odluku o raspuštanju Skupštine opštine Budva.

Iz Vlade su kazali da i nakon njihovog upozorenja Skupština opštine Budva nije održala sjednicu i nije obezbijedila ostvarivanje svojih funkcija i vršenje zakonom utvrđenih obaveza.

Ocijenjeno je da je na taj način dovedeno u pitanje ostvarivanje prava građana i da su se stekli zakonski uslovi za donošenje Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Budva.

Navodi se da će funkciju Skupštine opštine Budva, do njenog konstituisanja, vršiti Odbor povjerenika koji je imenovala Vlada.

