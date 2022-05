Vilan: Izrael spreman da doprinese razvoju zdravstva u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Izrael je spreman da doprinese razvoju sistema zdravstva u Crnoj Gori, kazao je nerezidentni ambasador te države u Crnoj Gori Jahel Vilan.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Vilan je, tokom razgovora sa resornim ministrom Dragoslavom Šćekićem, kazao da je potrebno da se utvrde zajednička polja djelovanja između dvije države, ističući da je zdravlje jedno od njih.

“Vilan je dodao da izraelski zdravstveni sistem, koji je u doba pandemije, kako je naveo, dokazano bio jedan od najboljih, može pomoći crnogorskom zdravstvu, kako kroz stručno usavršavanje naših ljekara, tako i nabavkom medicinske opreme i primjenom savemenih metodologija prilikom operativnih procedura”, navodi se u saooštenju.

Kako se dodaje, Šćekić je, nagalašavajući značaj saradnje sa državom koja ima uređen i stabilan sistem zdravstva, ocijenio da će edukacija crnogorskih ljekara u renomiranim zdravstvenim centrima Izraela podići kvalitet usluga i cjelokupnog sistema.

„Pandemija je bila upozorenje za cijeli svijet, pa i za nas, jer smo u takvim vanrednim okolnostima prepoznali određene nedostatke i potrebe sistema”, rekao je Šćekić.

On je kazao da se kao neophodnost iskristalisala obnova infrastrukture, kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju predviđenih objekata, zatim zaustavljanje odliva medicinskog kadra, kao i stručno osposobljavanje i edukacija zdravstvenih radnika, kako bi uz dokazane kadrove postali interesantni i za širi region, ne samo za Crnu Goru.

“Želimo da angažujemo najbolje doktore, koji bi pružali našim pacijentima najkvalitetnije zdravstvene usluge i istovremeno edukovali naše ljekare“, kazao je Šćekić.

Prema riječima Šćekića, za unapređenje zdravstvenog sistema veoma je značajno jačanje tehnološko tehničkih kapaciteta, kao i digitalizacija zdravstvenog sistema.

“Upravo pomoć i iskustvo Izraela biće od velikog značaja u oblasti zdravstva”, poručio je Šćekić.

