Vatrogasci lokalizovali požar u prostorijama Zavoda za zapošljavanje

Podgorica, (MINA) – Vatrogasci podgoričke Službe zaštite i spašavanja lokalizovali su požar koji je večeras izbio u podrumskim prostorijama Zavoda za zapošljavanje.

Iz Službe zaštite i spašavanja na Fejsbuku /Facebook/ su naveli da su u 19 sati i 54 minuta dobili prijavu da je došlo do požara u prostorijama Zavoda, u ulici Ivana Vujoševića.

„Na prijavljenu lokaciju upućene su dvije posade sa šest vatrogasca. Požar je lokalizovan u 20 sati i 15 minuta”, navodi se u objavi.

