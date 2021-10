U Srbiji najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva na 100k stanovnika

Podgorica, (MINA) – U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovana u Srbiji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Slovenija.

U Srbiji je registrovano 1.358 zaraženih na 100 hiljada stanovnika u posljednjih 14 dana, u Crnoj Gori 932, Sloveniji 574, Hrvatskoj 414, Albaniji 285, Bosni i Hercegovini (BiH) 264, Sjevernoj Makedoniji 258 i na Kosovu 43.

Četrnaestodnevna incidencija predstavlja broj novih slučajeva infekcije registrovan tokom prethodnih 14 dana na 100 hiljada stanovnika.

Ta metoda podrazumijeva sabiranje novih slučajeva u proteklih 14 dana i izražavanje na 100 hiljada stanovnika.

U regionu su danas registrovana 12.362 nova slučaja koronavirusa.

U regionu je najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u Sjevernoj Makedoniji, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem BiH.

U Sjevernoj Makedoniji je registrovano 325 umrlih na 100 hiljada stanovnika, Crnoj Gori 312, BiH 306, Sloveniji 221, Hrvatskoj 214, na Kosovu 165, u Srbiji 122 i Albaniji 95.

U regionu je najviše hospitalizovanih pacijenata zaraženih koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Srbiji, a zatim u Crnoj Gori i na Kosovu.

U Srbiji su registrovana 94 hospitalizovana na 100 hiljada stanovnika, Crnoj Gori 57, Hrvatskoj 20, Sloveniji 19, i na Kosovu osam.

U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-a 19 na 100 hiljada stanovnika registrovano u Srbiji, na drugom mjestu je BiH.

U Srbiji je registrovano 1.828 aktivno oboljelih na 100 hiljada stanovnika, u BiH 990, Crnoj Gori 901, Sloveniji 597, Sjevernoj Makedoniji 520, Albaniji 282, Hrvatskoj 216 i na Kosovu 94.

U regionu najviše testiranih u odnosu na milion stanovnika je u Crnoj Gori, a na drugom je Srbija.

Crna Gora je sa 1.214.252 prva po broju testiranih na milion stanovnika, slijedi Srbija sa 827.144.

Na trećem mjestu je Hrvatska sa 704.529, Kosovo sa 659.824, Sjeverna Makedonija sa 628.937, Albanija sa 425.038 i BiH sa 353.809 testirana na milion stanovnika.

U regionu je najviše slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu je Slovenija, a na trećem Srbija.

U Crnoj Gori su registrovana 21.233 slučaja koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sloveniji 14.406, Srbiji 14.055.

U Hrvatskoj je registrovano 10.096 slučajeva koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Sjevernoj Makedoniji 9.301, na Kosovu 8.904, u BiH 6.784 i Albaniji 6.014.

Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID 19 u Crnoj Gori je, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, 5.676.

Agencija MINA obrađuje zvanične podatke država u regionu koje preuzima sa zvaničnih specijalizovanih sajtova koje su te države pokrenule tokom epidemije.

Podaci se, pored ovih izvora, upoređuju i sa podacima WHO, ECDC-a i drugih relevantnih zdravstvenih institucija.

Agencija MINA u ovim pregledima stanja, kao i na Infografik servisu, objavljuje isključivo zvanične podatke saopštene od medicinskih vlasti država koje se prate.

Svi grafici su dostupni na linku https://mina.news/covid19region/ .

