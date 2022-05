U Budvi uhapšen osumnjičeni za silovanje

Podgorica,(MINA) – Policija je u Budvi uhapsila B.K. zbog sumnje da je fizički napao i prisilio na seksualni odnos M.S.K, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da su ih, u subotu oko jedan sat i 15 minuta nakon ponoći, građani obavijestili da se u jednoj porodičnoj kući čuje vika i galama.

“Policijski službenici su izašli na lice mjesta gdje su zatekli M.S.K. iz Srbije sa boravkom u Budvi i B.K. iz Kotora, stalno nastanjen u Budvi. Policija je došla do sumnje da je B.K. fizički napao i prisilio na seksualni odnos oštećenu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, o svemu je obaviješten nadležni tužilac po čijem je nalogu izvršen uviđaj na licu mjesta, prikupljena su obavještenja od obije osobe, a ljekari su izvršili neophodne preglede.

“Postupajući tužilac se nakon uvida u spise predmeta izjasnio da se u radnjama B.K. stiču elementi krivičnog djela silovanje. B.K. je uhapšen i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu na dalju nadležnost”, rekli su iz policije.

