Šćekić: Zdravlje jedan od strateških prioriteta Vlade

Podgorica, (MINA) – Zdravlje je jedan od ključnih strateških prioriteta Vlade Crne Gore i visoko je pozicionirano na političkoj agendi, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da je Šćekić, u razgovoru sa šeficom kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, Minom Brajović, kazao da će jedan od prvih koraka Ministarstva biti sagledavanje ključnih segmenata funkcionisanja crnogorskog zdravstvenog sistema.

“To će poslužiti kao input za formulisanje nove Strategije unapređivanja zdravlja”, kazao je Šćekić.

On je kazao da će okosnica strategije biti obezbjeđivanje jednake dostupnosti kvalitetnim zdravstvenim uslugama uz unaprijeđeni nivo zaštite od finansijskog rizika za građane prilikom korišćenja zdravstvenih usluga.

Kako je dodao, stabilno i održivo finansiranje sistema zdravstva predstavlja imperativ za njegov resor i Vladu Crne Gore.

“Nova strategija unaprjeđivanja zdravlja biće rađena kroz participativni pristup i konsenzus na nivou društva, uz puni angažman i parlamenta i svih relevatnih sektora”, rekao je Šćekić.

Iz Ministarstva su kazali da je tokom sastanka definisan i koncept predstojećeg Samita malih zemalja na visokom nivou, koji se održava u junu, čiji domaćin će biti Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

“Imajući na umu višestruke implikacije COVID 19 pandemije, dogovoreno je da će tematski fokus dvodnevnog samita biti potreba većeg ulaganja u zdravstvenu sigurnost, u smislu jačanja kapaciteta za prevenciju, ranu detekciju, pripremljenost i odgovor na zdravstvene krize”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, drugi dan samita biće posvećen značaju daljeg ulaganja u zdravlje i transformaciju zdravstvenog sistema u cilju stvaranja boljih prospekata za održivi razvoj turizma.

Na samitu će učestvovati predstavnici jedanaest malih zemalja, uključujući i SZO Direktora za Evropu.

Brajović je kazala da je SZO spreman da podrži napore crnogorske Vlade i Ministarstva u ostvarivanju univerzalne zdravstvene zaštite i jačanju zdravstvenog sistema, sa posebnim fokusom na kapacitete za pripremljenost i odgovor na javno-zdravstvene krizne situacije.

Ona je pozdravila opredjeljenje Vlade i Ministarstva da zdravlje bude u vrhu prioriteta političke i razvojne agende, ističući značaj većeg ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, kao okosnicu snažnog zdravstvenog sistema.

Ona je posebno pozdravila odluku Vlade da se dalje finansijski opterete duvanski prozvodi, posebno imajući na umu da je u Crnoj Gori učestalost upotrebe duvanskih proizvoda značajno iznad prosjeka u regionu Evrope.

