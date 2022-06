Šćekić: Nećemo dozvoliti da zdravstveni sistem bude ugrožen

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić kazao je da je zabrinut zbog sve češćih ocjena da, zbog ukidanja doprinosa, zdravstveni sistem može biti doveden u pitanje.

Šćekić je rekao da se nada da će aktuelna Vlada učiniti sve kako kvalitet sistema ne bi bio ugrožen.

On je za Televiziju Crne Gore istakao da je sada sve pod kontrolom, ali da se u dogovoru sa Ministarstvom finansija mora naći dugoročno rješenje kako obezbijediti novac.

Šćekić je kazao da ne može da prihvati da je neko toliko neodgovorno pokušao da gurne javno zdravstvo u privatnom smjeru, tako da je sa tim značajno uskraćen Fond i zdravstveni sistem za 200 miliona EUR.

“Ako govorimo da smo imali problem i da nijesmo mogli da servisiramo ni one dugove koji su bili u prethodnom periodu 50 miliona, kako ćemo onda i odakle ćemo obezbijediti još dodatnih 200 miliona”, kazao je Šćekić, prenosi portal RTCG.

Prema njegovim riječima, pitanje je i kako do 400 miliona neophodnih za funkcionisanje zdravstvenog sistema.

“Ja sam siguran da nećemo dozvoliti da zdravstveni sistem bude ugrožen, ali je veliko pitanje odakle će sa ta sredstva nadomještavati i da li će biti uskraćeni neki drugi segmenti društva”, naveo je Šćekić.

