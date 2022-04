Šariću pritvor do 30 dana

Beograd, (MINA) – Viši sud u Beogradu danas je, nakon saslušanja, odredio pritvor do 30 dana osumnjičenom za više krivičnih djela, Darku Šariću, saopšteno je iz tog suda.

U obrazloženju Višeg suda se navodi da je pritvor Šariću i ostalim osumnjičenima određen zbog okolnosti koje ukazuju da će se oni, boravkom na slobodi, kriti ili dati u bjekstvo i postati nedostupni pravosudnim organima.

„Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu – Posebno odjeljenje za organizovani kriminal je danas, nakon saslušanja osumnjičenih D.Š, D.L, D.O, D.M, U.R donio rješenje kojim je osumnjičenima odredio pritvor do 30 dana”, rekli su iz suda.

Protiv tog rješenja Šarić ima pravo žalbe u roku od tri dana, prenosi N1.

Šarić se sumnjiči za ubistvo, nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, izazivanje opšte opasnosti, i podstrekivanje.

Šarić, koji je uhapšen u velikoj međunarodnoj akciji, je u petak na saslušnju negirao izvršenje svih novih krivičnih djela za koje se sumnjiči.

Njegov advokat Danilo Šarić je kazao kako njegov branjenik smatra da postupak protiv njega predstavlja vid pritiska na postojeće postupke, koji su u završnim fazama.

