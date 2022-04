Šaljaj: Nepovoljan položaj Roma vidljiv u svim sferama društva

Podgorica, (MINA) – Nepovoljan položaj Roma godinama je zastupljen, a sada je posebno vidljiv u svim sferama crnogorskog društva, ocijenio je predsjednik Demokratske partije Roma i Romskog savjeta, Mensur Šaljaj.

Šaljaj je, na svečanom prijemu povodom Međunarodnog dana Roma, kazao da je to dan proslave te kulture i podizanja svijesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju.

„Svakodnevni problemi sa kojima se suočava romska zajednica mnogobrojni su, a neki od njih su politička participacija, obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, dječiji ugovoreni brakovi, nasilje u porodici, regulisanje pravnog statusa“, rekao je Šaljaj.

On je istakao da na sve to negativno utiču predrasude, stereotipi i diskriminacija zastupljena od većinskog društva prema romskoj zajedinici.

Šaljaj je istakao primjere govora mržnje, dodajući da je to sada javno i da se o tome može svjedočiti na društvenim mrežama.

On smatra da i romska zajednica treba da pokaže određeni stepen motivacije, ali da, nažalost, nijesu u prilici, ni kada su motivisani, da budu ravnopravni članovi društva.

„Konkretan primjer za to je broj visokoškolaca romske zajednice, koji je svega 12. Kakvu motivaciju mi imamo, kad nijedno od nas nije zaposleno u struci. Da bi riješili problem upisa većeg broja Roma na fakultetima, potrebno je uskladiti akciju za upis u srednje obrazovanje“, rekao je Šaljaj.

On je podsjetio da je Vlada 2020. godine otvorila konkurs za stažiranje Roma u državnoj upravi, ali nakon toga, kako je kazao, država nije našla mjesto za njih.

„To nam govori koliko je Vlada uložila napora i truda u zapošljavanje najmarginalizovanije grupe u državi“, kazao je Šaljaj.

On je dodao da je nešto bolja situacija kod zapošljavanja Roma u Glavnom gradu.

Kako je kazao, ciljevi Romskog savjeta su smanjenje cenzusa za političku participaciju Roma ili zagarantovani mandat, otvaranje romskog odjeljenja u Ministarstvu prosvjete, sistemsko zapošljavanje visokoobrazovanih Roma, promjena Zakona za sticanje crnogorskog državljanstva, standardizacija romskog jezika.

On je pozvao Rome da budu usmjereni ka putu obrazovanja, zato što je to jedini način da zaobiđu sve vrste diskriminacije i da šalju svoju djecu u školu.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojan Božović, kazao je da je poenta u tome da se o ovom danu ne smije govori samo zato što je svečan.

„Naprotiv, moramo svakog dana govoriti o jednakosti, promociji ljudski prava i podsjećati da samo kroz institucionalnu saradnju i prije svega kroz pruženu ruku možemo prevazići diskriminaciju koja je nažalost i danas prisutna u svijetu ali i kod nas“, rekao je Božović.

Božović je dodao da će Ministarstvo, svi zaposleni, a naročito kolege koje se isključivo bave tim pitanjima kroz Direkciju i Direktorat, učiniti sve „da probamo da stvaramo, prije svega, pravnu podlogu na adekvatan način, kako bi diksiminacija bila prošlost“.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope (SE) u Podgorici, Evgenija Jakumopulu, čestitala je svim Romima poseban dan i dodala da je to ujedno praznik za čitavo društvo i važna komponenta cijelog naroda.

„Trebalo bi da ovo danas bude slavlje, ali ne bi smjeli da izbjegnemo činjenicu da se Romi suočavaju sa mnogim preprekama u svom životu, širom svijeta ali i u Crnoj Gori“, rekla je Jakumopulu.

Kako je kazala, par stvari koje izazivaju posebnu zabrinutost su govor mržnje, stanovanje i nezaposlenost.

Ona je dodala da je 8. april prilika da se ponovi posvećenost i da se razbijaju predrasude i stereotipi koji dovode do diskriminacije.

„Treba potvrditi da se ništa ne može donijeti kao odluka ukoliko za istim stolom ne sjede i sami Romi i Egipćani“, kazala je Jakumopulu.

Jakumopulu je kazala da SE, sa partnerima, pokušava prije svega da osnaži sposobnost romske zajednice da učestvuje u donošenju političkih odluka.

Ona je istakala da pružaju podršku institucijama, posebno partnerskim opštinama, da osnaže kapacitete što se tiče socijalne inkluzije Roma.

„To radimo zajedno sa Evropskom unijom (EU) putem programa Romakted, koji se sprovodi u Podgorici i još sedam opština“, rekla je ona.

Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović istakao je da je put ka inkluzivnom i građanskom društvu vrlo trnovit i složen.

„Problem inkluzije romske zajednice ne postoji samo u Crnoj Gori, nego svuda u svijetu. Međutim cilj je da se približimo, da afirmišemo dobre stvari, u tome nam trebaju pomoći svi čimbenici društva“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, najveća prepreka razvoju crnogorske zajednice jeste to što se stvaraju podjele.

„Problemi sa kojima se Romi susreću su problemi koji determinišu cijelo naše društvo, a najviše su posljedica ekonomske situacije“, kazao je Abazović.

On je istakao da je lako širiti mržnju i netrpeljivost i da je cilj da se 8. aprila pošalje poruka da Crna Gora mora da se mijenja na bolje.

„Da bi došli do promjena, mi moramo prvo da dobijemo državu u kojoj će vladavina prava imati prioritet“, rekao je Abazović.

Izvršni direktor nevladine organizacije Mladi Romi Samir Jaha rekao je da je romska zajednica napredovala, ali da to i dalje nije dovoljno.

Kako je kazao, na jugu je najgora situacija i ta regija gdje je dvije hiljade pripadnika romske populacije je zapostavljena.

„Nesporno je da ima napretka, ali taj napredak je ograničen i potrebno je još više rada“, rekao je Jaha.

