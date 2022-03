Podgorica, (MINA) – Ruske trupe nastavljaju da vrše masovni ratni zločin, uništavaju infrastrukturu Mariupolja i sprečavaju evakuaciju civilnog stanovništva, uvoz hrane i ljekova, a garantiraju i humanitarne koridore, saopšteno je iz Ambasade Ukrajine u Crnoj Gori.

Oni su naveli da su u Mariupolju, u Donjeckoj oblasti, civile sahranjivale komšije u svojim dvorištima.

„Toliko je leševa da ih nema gdje sačuvati da bi ih kasnije zakopali“, kaže se u saopštenju.

Iz Ambasade su naveli da ruska vojska pokušava da izgladnjuje ukrajinski grad, granatirajući ga iz raketnih sistema, tenkova, minobacača kalibra 120 i periodično vrši vazdušne napade.

Oni su istakli da u gradu nema vode, struje, gasa i komunikacija, i da hiljade ljudi umire od nedostatka hrane i ljekova.

„Ruske trupe nastavljaju da vrše masovni ratni zločin, uništavaju infrastrukturu Mariupolja i sprječavaju evakuaciju civilnog stanovništva, uvoz hrane i ljekova a takođe garantiraju humanitarne koridore“, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli, ruski vojnici koriste oružje protiv djece i jedanaestogodišnja djevojčica je ranjena hicem, „metak je prošao kroz vilicu i povrijedio korijen jezika“.

„Sada je djete u bolnici na teritoriji pod kontrolom Ukrajine i oporavlja se. Za sva zverstva i zločine ruske vojske biće istraga, svi koji su umješani u mučenje i smrt nevinih ljudi biće kažnjeni najvećom kaznom“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS