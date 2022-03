Pronađena 54 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Granična policija je, na području sela Traboin, spriječila krijumčarenje više od 50 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, sporovodeći patrolno–osmatračke aktivnosti, službenici granične policije obišli pješačke staze prema Traboinu i kanjonu Cijevne, gdje su pronašli dva odbačena džaka sa marihuanom.

„Nakon izvršenog uviđaja utvrđeno je da je odbačeno oko 54 kilograma te opojne droge“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da je obaviještena policija Albanije radi daljih aktivnosti u vezi tog predmeta.

„Upoznat je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

