Pridružiće se akciji Sat za našu planetu

Podgorica, (MINA) – Kompanije “One” pridružiće se sjutra, 14 put zaredom, globalnoj akciji “Sat za našu planetu”, koju organizuje Svjetski fond za prirodu (WWF).

Iz te kompanije saopšteno je da će sjutra isključiti svijetla u upravnoj zgradi u Podgorici i poslovnicama širom Crne Gore.

Sat za planetu je, kako su kazali, prilika da “pokažemo koliko nam je stalo do prirode i životne sredine – ali i da pomognemo drugima da shvate njen značaj u životima svih nas”.

“Akcija pokazuje koliko smo moćni kada se udružimo i kako čak i malim promjenama u svakodnevnom životu možemo doprinijeti smanjenju posljedica koje izazazivaju klimatske promjene, “ poručuju iz kompanije One.

Oni ističu da uprkos tome što nema lakih i brzih rješenja za klimatsku krizu, javne institucije, privatni sektor, nevladine organizacije i građani udruženi mogu doprinijeti ublažavanju posljedica klimatskih promjena.

“U subotu ćemo zajedno sa milionima ljudi širom svijeta poslati poruku da je očuvanje planete zadatak svakog od nas”, navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje se da klimatske promjene, prekomjerna upotreba ograničenih resursa, opadanje biološke raznovrsnosti predstavljaju savremeni izazov koji ne ostavlja prostora za ravnodušnost.

Akcija „Sat za našu planetu”, u svijetu poznata kao Earth Hour, prvi put je održana u Sidneju 2007. godine, a danas se obilježava u više od 180 zemalja.

