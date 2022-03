Potrošači u Podgorici dobili struju

Podgorica, (MINA) – Potrošači koji se napajaju sa trafostanica Podgorica 1 i Podgorica 4, dobili su su struju oko ko 14 sati i 30 minuta, saopšteno je iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

Vše podgoričkih naselja je danas oko 13 sati i 40 minuta ostalo bez struje zbog, kako je saopšteno iz CGES-a, kvara na trafostanici u Zagoriču.

Iz te kompanije su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da su u 14 sati i 33 minuta stvorili uslove za neprekidno napajanje električnom energijom.

