Popa: Ponosni smo što je Crna Gora na našoj strani

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) će sa prijateljima i partnerima podržati ukrajinsku borbu za slobodu, poručila je šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa, dodajući da su u Uniji ponosni što je Crna Gora na njihovoj strani.

Popa je, na prijemu povodom Dana Evrope, poručila da 9. maj prirodno predstavlja priliku za osvrt na to koliko je Unija daleko stigla.

Ona je istakla da je EU ukorijenjena u zajedničkoj vjeri u ljudsko dostojanstvo, slobodu, demokratiju, jednakost, vladavinu prava i ljudska prava.

“Danas, kada Unija slavi 72. rođendan, s ponosom možemo reći da su se te osnovne vrijednosti pokazale kao čvrst temelj za zajednicu koja je svojim članovima donijela najduži period neprekinutog mira i prosperiteta u dugoj, i često burnoj evropskoj istoriji”, poručila je Popa.

Ona je dodala da se Unija ne okružuje zidovima, već da je, kako je Popa istakla, ujedinjena i odlučna da te vrijednosti zaštiti od višestrukih izazova, čak i daleko van svojih granica.

“A izazovi s kojima se danas suočavamo zaista su višestruki i ozbiljni. Tek što smo prošli kroz do sada neviđenu zdravstvenu krizu, i usred rješavanja ekonomskih izazova koje je ona uzrokovala, sada se suočavamo s nemilosrdnom agresijom na jednu miroljubivu evropsku naciju”, kazala je Popa.

Ona je poručila da je to prije samo nekoliko mjeseci bilo nezamislivo.

Krize tih razmjera, kako je istakla, stavljaju na probu temeljne vrijednosti EU.

“Međutim, kao i mnogo puta ranije, EU je odgovorila izazovu, a naša solidarnost i jedinstvo samo su postali jači”, rekla je Popa.

Ona je poručila da je EU stajala uz prijatelje i partnere tokom krize koronavirusa.

“I danas ćemo s prijateljima i partnerima stati u podršku ukrajinskoj borbi za slobodu i dostojanstvo, kao i pravu da sama odlučuje o svojoj budućnosti. Ponosni smo što je, u ovim odlučujućim nastojanjima da izgradimo slobodnu, sigurnu i prosperitetnu Evropu, Crna Gora na našoj strani, kao pouzdan i vjerodostojan partner”, poručila je Popa.

Kako je kazala, potpuna usklađenost Crne Gore sa spoljnom politikom Evropske unije predstavlja čvrst i visoko cijenjen dokaz posvećenosti zajedničkim vrijednostima.

Ona je rekla da Crna Gora, kao najnaprednija kandidatkinja za članstvo u EU, može računati na punu podršku u naporima da napreduje u ključnim reformama i izbori se za svoje mjesto u Uniji.

“Radujem se danu kada će ova prelijepa zemlja slaviti Dan Evrope kao punopravna članica naše Unije”, navela je Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS