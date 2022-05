Peticiju za legalizaciju marihuane podržalo više od šest hiljada građana

Podgorica, (MINA) – Peticiju za legalizaciju marihuane u Crnoj Gori podržalo je više od šest hiljada građana, pa će ta inicijativa uskoro biti predana crnogorskoj Skupštini.

To je “Vijestima” rekao predstavnik nevladine organizacije “Legalizuj.me”, Nikola Banović, koji je kazao da će Skupštini predati predlog da se dekriminalizuje kanabis i reguliše tržište po urugvajskom modelu.

Banović je objasnio da je predlog da punoljetni građani mogu da priušte mjesečno do 40 grama marihuane, a koji su registrovani u kanabis klubu.

“Građani će moći da gaje u domaćinstvima do četiri biljke, a konzumacija će biti dozvoljena kod kuće. Pored toga predlog je da konzumacija bude dozvoljena na određenim turističkim destinacijama i u kanabis klubovima”, kazao je Banović.

On je istakao da ukoliko bi predlog prošao skupštinsku proceduru po preporuci doktora, građani bi mogli kupiti kanabis i druge njegove derivate u apotekama.

“Količina bi zavisila od toga koliko doktor prepiše. Reklamiranje kanabisa će biti zabranjeno na državnoj televiziji, bilbordima i radiju. Kanabis će kao resurs biti nacionalizovan, kako bi se izbjegao monopol na tržištu i podstaklo samozapošljavanje i domaća proizvodnja”, rekao je Banović.

On smatra da bi na taj način drastično bio povećan životni standard, tusristička sezona bi bila produžena, a pacijentima sa teškim oboljenjima bilo bi omogućeno liječenje prirodnom alternativom.

”Naš sljedeći korak je da pregovaramo sa poslanicima koji bi bili voljni da iznesu naš predlog izmjene zakona, što nam je sada već Ustavom zagarantovano pravo, pa ćemo u Skupštini obrazložiti predlog”, kazao je Banović.

