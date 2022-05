Palata pravde riješila bi probleme smještajnog kapaciteta pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Izgradnja Palate pravde riješila bi dugogodišnje probleme smještajnog kapaciteta crnogorskog pravosuđa, saopšteno je na sastanku ministra pravde Marka Kovača i direktora Uprave za katastar i državnu imovinu, Koče Đurišića.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, sagovornici su rekli da su zadovoljni dosadašnjom veoma uspješnom i kvalitetnom saradnjom između oba organa.

“Zajednički cilj Ministarstva i Uprave jeste dostizanje viših standarda, prije svega u odnosu na smještajne kapacitete, što će doprinijeti poboljšanju uslova za rad državnih službenika i namještenika resora pravde, ali i zaposlenih u pravosudnom sistemu Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na sastanku je dogovoreno da će se nastaviti sa intenzivnom komunikacijom u cilju rješavanja i jačanja infrastrukturnih kapaciteta pravosuđa.

