Od ranije ispituju navode o izbornim zloupotrebama u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – U Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) su od ranije formirani spisi predmeta u vezi navodnih zloupotreba koje su povezane sa lokalnim izborima u Ulcinju.

Iz SDT-a su kazali da će danas objavljeni snimak takođe biti ispitan, u kontekstu eventualnog postojanja krivičnog djela iz njihove nadležnosti.

Na društvenim mrežama objavljen je audio snimak na kojem navodno više članova koalicije „Za novi početak“ u Ulcinju razgovara o kupovini glasova.

