Nakon invazije na Ukrajinu, Zapadni Balkan posmatrati na drugačiji način

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan, nakon invazije na Ukrajinu, treba posmatrati na drugačiji način i posvetiti mu dodatnu pažnju, saopštio je ministar odbrane Raško Konjević u razgovoru sa ambasadorom Francuske u Crnoj Gori Kristijanom Timonijeom.

Konjević je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, kazao da Crna Gora od svojih partnera očekuje intenzivnije prisustvo na Zapadnom Balkanu.

On je rekao da se partnerima i međunarodnoj zajednici danas lakše objašnjava uticaj trećih strana, nakon brutalne agresije Rusije na Ukrajinu.

„Međunarodna zajednica treba da primi nekoliko važnih poruka. Jedna od njih je da, nakon invazije na Ukrajinu, Zapadni Balkan treba posmatrati na drugačiji način i posvetiti mu dodatnu pažnju“, ocijenio je Konjević.

Konjević obavijestio sagovornika da je pred novom Vladom rješavanje nekoliko pitanja koja izazivaju političke kontroverze, među kojima su najvažniji ugovorni odnosi sa vjerskim zajednicama i regionalna inicijativa Otvoreni Balkan.

„Uz to, neophodno je i vratiti povjerenje investitora“, kazao je Konjević.

Navodi se da je Timonije rekao da Francuska podržava Crnu Goru na putu evropskih integracija.

“On je iskazao očekivanje da će budući sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o saradnji u domenu odbrane dodatno ojačati naše odnose unutar Alijanse”, kaže se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Konjević se zahvalio na prijedlozima francuske strane u vezi procesa opremanja i unapređenja kapaciteta Vojske Crne Gore.

“Sagovornici su ukazali na značaj stabilnosti regiona i izrazili očekivanje da će se pristupni pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom uskoro deblokirati”, navodi se u saopštenju.

