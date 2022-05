Mitrić: Završna mjerila u vladavini prava početkom sljedeće godine

Podgorica, (MINA) – Očekivanje da Crna Gora tokom češkog predsjedavanja Evropskom unijom (EU) dobije završna mjerila u vladavini prava je preambiciozno i realnije je da se to dogodi početkom sljedeće godine, ocijenio je pravni savjetnik u Građanskoj alijansi, Miloš Mitrić.

On je poručio da je, od vremena ulaska u EU, bitnije da reforme budu sprovedene uz punu političku volju, institucije osnažene i nezavisne od političkih uticaja i da se dostignu standardi u vladavini prava.

“Ako to uradimo, onda će sigurno naši evropski partneri razumijeti naše rezultate na pravi način i Crna Gora će biti dio EU”, kazao je Mitrić u intervjuu agenciji MINA.

On je, odgovarajući na pitanje da li je realno da Crna Gora dobije završna mjerila u vladavini prava tokom češkog predsjedavanja EU u drugoj polovini ove godine, rekao da su neke države otvarale i završavale pregovore u veoma kratkom vremenskom periodu.

“Sve je moguće. Međutim, kada uzmemo sve u obzir, smatram da je dati rok preambiciozan i da je realnije da će se završna mjerila dobiti početkom sljedeće godine”, naveo je Mitrić.

Komentarišući predlog francuskog predsjednika Emanuela Makrona da se zemlje, koje nijesu članice EU, ujedine u okviru političke evropske zajednice, on je kazao da je Makron poslije pobjede na izborima predstavio tu novu ideju, kako bi pokušao da napravi još veće jedinstvo država Evrope, a imajući u vidu rat u Ukrajini.

“U te države se, prije svega, ubrajaju Velika Britanija, kao i zemlje koje nijesu formalno članice EU, ali prema mom mišljenju, imajući u vidu ranije izjave EU zvaničnika, taj predlog najvjerovatnije obuhvata i države Zapadnog Balkana”, dodao je Mitrić.

On je naveo da se sa takvim vidom saveza vjerovatno slažu i druge zemlje EU.

“Iz perspektive Crne Gore, mislim da ne možemo biti zadovoljni Makronovom izjavom”, kazao je Mitrić.

Prema njegovim riječima, takva izjava može se shvatiti i da neće biti proširenja EU.

“Prije svega jer i dalje stojimo u redu za članstvo i nemamo opipljiva uvjeravanja od zvaničnika država članica EU da ćemo u skorije vrijeme ući u Uniju. Na ovaj način ne samo da obeshrabruju države koje teže EU, nego će i pritisak da sprovode reforme biti manji”, rekao je Mitrić.

On je dodao da to u finalnom nije dobro za građane tih država.

Na pitanje da li nova geopolitička realnost ubrzava integracije Zapadnog Balkana, Mitrić je odgovorio da rat u Ukrajini i kriza neće sami po sebi dovesti do ubrzanja procesa integracija.

On vjeruje da će se na listu prioriteta i EU i Sjedinjenih Američkih Država vratiti pitanje Zapadnog Balkana.

“Međutim, proces integracija će najviše zavisiti od nas samih, od toga koliko smo spremni da konačno sprovedemo reforme, uspostavimo vladavinu prava kao jedini autoritet i očistimo društvo do kraja od korupcije”, istakao je Mitrić.

On je, govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, kazao da treba jasno i nedvosmisleno upoznati javnost sa prednostima i manama te u odnosu na inicijative kao što su CEFTA sporazum, Berlinski proces.

Mitrić je rekao da je, sa jedne strane, inicijativa Open Balkan donijela neke pozitivne stvari, u smislu popravljanja odnosa među pojedinim državama Zapadnog Balkana.

“S druge strane, nijesam siguran da će se kroz tu inicijativu sprovoditi reforme u državama istom brzinom i kvalitetom kao što bi se sprovodile u pregovorima sa EU, a vidimo da i tu sve ide veoma sporo”, naveo je Mitrić.

Iz crnogorske Vlade su, kako je kazao, date izjave koje su zbunile javnost.

“Jedne poruke su bile da je prioritet EU, da se ne prihvata ideja Otvorenog Balkana i da je loša za Crnu Goru, ali smo čuli i pozitivne riječi po pitanju te ideje”, naveo je Mitrić.

Crnoj Gori, kako je poručio, treba ipak da bude prioritet pristupanje EU.

“Promjena prioriteta značila bi izmjenu plana i agende Crne Gore za ulazak u EU, a koji, prema anketama, podržava oko dvije trećine stanovništva”, dodao je Mitrić.

On je kazao da se reforma pregovaračke strukture svakako mora izvršiti, kako bi država uspješno nastavila sa EU integracijama i vratilo se povjerenje građana u crnogorske institucije.

“Poslije iskustva sa prethodnom Vladom, gdje je usporen proces pregovaranja, da ne kažem potpuno zaustavljen, smatram da je usvajanje evopskih standarda jedini način za obezbjeđivanje stabilne Crne Gore i ekonomski napredak cijelog društva, što je i preduslov punopravnom članstvu u EU”, naveo je Mitrić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS