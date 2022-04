Medenica ostaje u pritvoru

Podgorica, (MINA) – Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ostaće u pritvoru, nakon što je Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo žalbu, kazao je Vijestima njen branilac Zdravko Begović.

Medenici je prethodno određen pritvor do 30 dana, a odluku je donijela sudija za istragu Suzana Mugoša.

Begović je u četvrtak uložio žalbu na odluku sudije za istragu.

”Po rješenjima sudije za istragu svi osumnjičeni su upućeni u Istražni zatvor u Spužu. Određenim im je pritvor do 30 dana, po pritvorskom osnovu da bi eventualnim boravkom na slobodi uticali na svjedoke. U ime moje branjenice izjaviću žalbu na rješenje sudije”, rekao je tada Begović.

On je pojasnio da će ljekari donijeti odluku o tome da li će Medenica otići u spuški zatvor ili će biti na bolničkom liječenju.

