Kompanije da dokumentuju poštovanje procedura protiv trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Crnogorske privatne kompanije, u procesu razvoja svoje međunarodne trgovine, treba da dokumentuju poštovanje politika i procedura koje sprječavaju trgovinu ljudima i eksploataciju, kao i da pokažu dužnu marljivost u poštovanju ljudskih prava.

To je poručila šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag, na dvodnevnoj konferenciji koja je danas počela u Budvi, u organizaciji Misije i OEBS-ove Kancelarije specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima.

Vag je, kako je saopšteno iz OEBS-a, kazala da je trgovina radi radne eksploatacije jedan od najčešćih oblika trgovine ljudima.

Kako je dodala, države učesnice su podstaknute da preduzmu odgovarajuće mjere za iskorjenjivanje lažnih praksi regrutacije i zapošljavanja koje dovode do eksploatacije.

“Moramo ojačati ulogu inspektora rada u koordinaciji sa policijskim službama, kako bismo spriječili i odvratili trgovinu ljudima”, istakla je Vag.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da je Crna Gora veoma rano pristupila izgradnji sistema suzbijanja trgovine ljudima i ratifikovala najvažnije međunarodne dokumente na tom planu.

„Prepoznajemo da je jedini i najbolji mehanizam za uspješno i efikasno suprotstavljanje tom problemu – uspostavljanje pune kooperativnosti i partnerskog odnosa između državnih organa, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija“, rekao je Adžić.

On je kazao da Crna Gora ima zaokružen sistem koji obuhvata aktivnosti od trenutka identifikacije žrtve trgovine ljudima, pa sve do njene potpune re-integracije u društvo.

Adžić je istakao da su nedavno donesene Preporuke o potrebi jačanja prevencije borbe protiv trgovine ljudima u uslovima masovnih migracionih tokova primljene sa dužnom pažnjom, i da će se njihova implementacija intenzivno pratiti.

