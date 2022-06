Knežević izdržao kaznu kućnog zatvora, presuda ostavljena na snazi

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević već je izdržao kaznu kućnog zatvora, a presuda Osnovnog suda u Podgorici kojom je on osuđen kaznom kućnog zatvora u trajanju od četiri mjeseca zbog nasilničkog ponašanja, ostavljena je na snazi, saopšteno je iz Osnovnog suda u Podgorici.

Iz Osnovnog suda su kazali da je presuda ostavljena na snazi, nakon odluke Ustavnog suda kojom je usvojena ustavna žalba, ističući da Ustavni sud samo utvrđuje da li je povrijeđeno pravo na pravično suđenje, a ne pitanje krivice okrivljenog.

Iz Osnovnog suda su reagovali na izjavu Kneževića da mu je, uprkos odluci Ustavnog suda, potvrđeno četiri mjeseca kućnog pritvora.

U reagovanju, koje potpisuje sudija portparolka Osnovnog suda Ivana Becić, kazala je da je Ustavni sud usvojio ustavnu žalbu, zato što u obrazloženju ranije presude po njihovom mišljenju nije u dovoljnoj mjeri obrazloženo zašto se hol Skupštine smatra javnim mjestom.

“Niti da li je i na koji način ugroženo spokojstvo lica koja su se nalazila u holu Skupštine, zbog čega je ovaj sud našao da je povrijeđeno pravo na pravično suđenje zagarantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, dodala je Becić.

Ona je, kako prenosi portal Vijesti, pojasnila da se nadležnost Ustavnog suda kreće samo u okvirima utvrđivanja pitanja da li je povrijeđeno pravo na pravično suđenje, a koje se u ovom slučaju tiče prava na obrazloženu sudsku odluku.

Prema riječima Becić, taj sud nije cijenio, niti je nadležan da cijeni pitanje krivice okrivljenog.

“Knežević je izdržao kaznu kućnog zatvora, a više od 30 dana dobio uslovni otpust, svakodnevno tokom izdržavanja kazne redovno odlazio na radno mjesto do osam sati dnevno kao i sat vremena van radnog vremena, sve u doba korone”, ističe se u saopštenju.

Becić je naglasila da su netačne tvrdnje Kneževića da je Željka Jovović kuma Vesne Medenice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS