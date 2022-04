Klinika za očne bolesti prošle godine pružila rekordan broj usluga

Podgorica, (MINA) – Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) prošle godine pružila je rekordan broj usluga – više od 36 hiljada, što je preko hiljadu više nego pretpandemijske 2019., kazala je direktorica klinike Jelena Radojičić.

“U izuzetno teškim uslovima, tokom najjačeg udara pandemije koronavirusa, Klinika za očne bolesti ne samo da je u nesmanjenom obimu pružala redovne usluge, već je i nadmašila rezultate ostvarene 2019. godine”, rekla je Radojičić agenciji MINA.

Kako je navela, u martu ove godine, u stacionarnom dijelu klinike, bilo je 450 pacijenata, dok u prethodnih šest godina ni u jednom trenutku taj broj nije prelazio 370.

“To znači da se obim posla iz mjeseca u mjesec povećava”, dodala je Radojičić.

Ona je kazala da je, osim toga, Klinika za očne bolesti uvela niz novih procedura, zahvaljujući čemu se pacijenti više ne upućuju u inostranstvo.

“Krajem prošle godine započeli smo potpuno novi tretman pacijenata koji imaju problema sa oblikom rožnjače procedurom cross-linkinga, za koju su edukovane tri koleginice”, rekla je Radojičić.

Ona je rekla da je ta grupa pacijenata do sada bila upućivana van KCCG, u Beograd ili privatne bolnice.

Kako je dodala Radojičić, edukacijom za posebne vrste kontaktnih sočiva čiji su set uspjeli da nabave, takođe će zaokružiti kvalitetan tretman pacijenta sa tom patologijom rožnjače.

“Osim toga, tokom prethodne godine je, i pored otežavajućih okolnosti, u pravom smislu implementirana u naše operativne programe okuloplastična i hirurgija suznih puteva”, navela je Radojičić.

Ona je kazala da su do sada pacijenti sa problemima koji se rješavaju tim procedurama morali biti upućeni u Beograd.

“Očekujemo da se uz konsultanta ovaj segment vrlo uskoro upotpuni”, dodala je Radojičić.

Prema njenim riječima, i rezultati u oblasti hirurgije glaukoma tokom krizne pandemijske prošle godine su bolji nego tokom pretpandemijske 2019.

“Prošle godine uradili smo čak 85 operacija, u odnosu na 79 tokom pretpandemijske 2019. U toj oblasti se planira, takođe, proširenje usluge ugradnjom antiglaukomskih implantata”, objasnila je Radojičić.

U isto vrijeme, kako je kazala, prošle godine pružili su 3,3 hiljade usluga iz oblasti oftalmohirurgije, koju su značajno unaprijedili u svakom segmentu, i kvalitativno i kvantitativno.

Kako je rekla Radojičić, kada je riječ o operaciji katarakte, koja je, uz kolonoskopiju, najizvođenija medicinska procedura, održan je tempo iz 2019. godine.

“Operacija katarakte u KCCG se sprovodi po najvišim standardima savremene oftalmologije, i ove godine planiramo da uradimo rekordnih 2,5 hiljade”, navela je Radojičić.

Ona je istakla da je Klinika za očne bolesti prošle godine izvela dvostruko više operacija zadnjeg segmenta oka.

“Sa oko 80 tokom 2019, prošle godine smo došli do 159”, kazala je Radojičić.

Ona je navela da očekuje da se u dogledno vrijeme obezbijedi dodatni prostor za rad kako bi se tempo dodatno ubrzao.

Prema riječima Radojičić, ulaganja u ovako postavljen sistem oftalmološke zaštite je izuzetno efikasan.

“Jer su cijene usluga u privatnim ustanovama u koje upućujemo pacijente bazirane na tržišnim vrijednostima, dok se na ovaj način sredstva ne odlivaju iz sistema javnog zdravstva, bolja je kontrola i prave se pretpostavke da se ono osnaži i unaprijedi”, kazala je Radojičić.

Ona je poručila da će njihov rad nastaviti da bude izvanredno plodotvoran.

“Prije svega za pacijente, potom za ostvarenje kolega i osoblja u unapređenju procedura koje izvodimo, ali i za našu kuću i sistem javnog zdravstva”, navela je Radojičić.

