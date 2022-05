Jovanović: SDT će se žaliti na presudu u predmetu Carine

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) izjaviće žalbu na presudu Višeg suda u predmetu Carine, kazala je vršiteljka dužnosti vrhovnog državnog tužioca Maja Jovanović.

Podgorički Viši sud danas je bivšeg gradonačelnika Podgorice, Miomira Mugošu, oslobodio optužbi u slučaju prodaje gradskog zemljišta kompaniji Carine.

“Uvažavajući zainteresovanost javnosti za odluku u predmetu protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice M. M, obavještavam vas da već preduzimam određene provjere u brojnim predmetima, što će biti slučaj i u predmetu u kom je danas donijeta prvostepena odluka”, kazala je Jovanović.

Kako je dodala, o tome da li je u predmetima koji su na provjeri eventualno napravljena greška ili nije, javnost će blagovremeno biti obaviještena.

“Zbog interesa javnosti napominjem da sam iz SDT-a, nakon izricanja presude Višeg suda, informisana da će na donijetu odluku izjaviti žalbu kad im bude dostavljen pismeni otpravak presude”, kazala je Jovanović u saopštenju.

Ona je podsjetila da je Državno tužilaštvo samostalan organ i da je Zakonom o državnom tužilaštvu propisano da niko ne smije da utiče na Državno tužilaštvo u vršenju njegovih poslova.

