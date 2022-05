Jovanović dala nalog da se formira predmet povodom snimka

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović dala je nalog Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici da se formira predmet povodom audio zapisa na kojima se čuju detalji policijske akcije na Cetinju u septembru prošle godine, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

VDT-a je audio zapise dostavio građanski aktivista Aleksandar Zeković.

“Vršiteljka družnosti Vrhovne drzavne tuziteljke Maja Jovanović dala je nalog Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici da se ovim povodom formira predmet i da se nakon analize dostavljenog materijala donese odluka o daljem postupanju u ovom slučaju”, navodi se u saopštenju VDT-a.

Zeković je napisao je na Tviteru da su on i Svetlana Pajović na email adrese primili audio zapise koji ukazuju na osnovanu sumnja da lice koje govori,a tvrdi se da je to navodno policijski službenik Petar Knežević, počinio krivično djelo.

Zeković je kazao da su odmah obavijestili Vrhovnog državnog tužioca i druge adrese u zemlji.

