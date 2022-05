Inicijativa Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti ZLS-a

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) danas je Ustavnom sudu podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi (ZLS) kojima su odgođeni izbori u Podgorici i još 13 opština.

CDT je pozvao Ustavni sud da u hitnom roku pokrene odgovarajuće procedure i da se što prije izjasni o inicijativi.

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Biljana Papović, smatra da izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi nijesu usklađene sa drugim zakonima u pravnom sistemu Crne Gore, a da je naročito važna neusklađenost sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika (ZOIP) koji predstavlja zakon više pravne snage.

“Ove promjene su, pored neusklađenosti sa zakonima, u suprotnosti i sa članom 91 Ustava Crne Gore kojim se reguliše hijerarhija pravnih akata, odnosno precizira koji se akti usvajaju kvalifikovanim većinama”, navela je Papović.

Ona je ocijenila da su izmjenama prekršeni i međunarodni izborni standardi i međunarodni pravni okvir koji proklamuju redovno održavanje izbornih procesa osim u izuzetnim, vanrednim, situacijama.

Papović je rekla da su izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi poslužile kao osnov predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da bez navođenja valjanih razloga odloži izborne procese u većem broju crnogorskih opština.

Ona je kazala da je Đukanović izmijenio sopstvenu odluku o održavanju izbora i izbore zakazao u novom, odloženom terminu za 23. oktobar.

“Na taj način je postupio suprotno članu 14 stav 2 ZOIP kojim je propisano da od dana raspisivanja izbora do održavanja izbora odbornika, odnosno poslanika ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana”, rekla je Papović.

Ona je kazala da takvo postupanje Đukanovića naročito zabrinjava kada se ima na umu da je u decembru prošle godine, pokušaj neke druge parlamentarne većine da na sličan način odloži izbore nazvao “opstrukcijom demokratije i opstrukcijom izbornog procesa”.

“Ovaj način djelovanja Predsjednika i Skupštine Crne Gore dovodi do opasnog presedana tj. nezakonitog odlaganja izbora bez valjanog razloga, koji dalje može da znači da svaka parlamentarna većina, kojoj to bude politički interes, može odlagati lokalne izbore onako kako joj se prohtije”, navela je Papović.

Ona je istakla da je nakon takvog shvatanja demokratije i pravnog poretka Predsjednika i Skupštine, ostao je Ustavni sud kao posljednja odbrana prava i demokratskih principa.

“Apelujemo na Ustavni sud da našu inicijativu što prije stavi na dnevni red i da sprovede transparentan postupak izjašnjavanja o njoj”, rekla je Papović.

