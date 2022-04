Fridom haus: Crna Gora napredovala u demokratskoj vladavini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napredovala u oblasti demokratske vladavine na nacionalnom nivou, ali je nazadovala u nezavisnosti pravosuđa i pravosudnom okviru, ocijenjeno je u najnovijem izvještaju Fridom hausa /Freedom house/ o zemljama u tranziciji.

U odnosu na prethodni izvještaj, rejting Crne Gore u oblasti demokratske vladavine na nacionalnom nivou popravio se sa 3,25 na 3,50.

Navodi se da je taj rejting povećan zbog difuzije političke moći i mirne tranzicije nakon isključenja Demokratske partije socijalista (DPS) iz vlasti poslije tri decenije dominacije, uprkos pogrešnom ponašanju nove parlamentarne većine i vlade premijera Zdravka Krivokapića.

“Pravosudni okvir i nezavisnost su opali sa 3,50 na 3,25 zbog rastuće disfunkcije u pravosudnom sistemu, što se vidi u poremećajima u radu Ustavnog suda i Vrhovnog suda, uz neuspjeh Skupštine da imenuje novog ministra pravde i Tužilački savjet tokom većeg dijela godine”, ističe se u Izvještaju.

Ukazuje se da su prošle godine sjednice Skupštine sporadično bojkotovli i parlamentarna većina i opozicija, što je upečatljiv primjer duboko složene političke situacije u Crnoj Gori.

“Ipak, smjena ministra pravde zbog izjava u kojima se negira genocid u Srebrenici glasovima i parlamentarne većine i opozicije pokazala je pozitivan primjer asimetričnog glasanja i otpornosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Vlada i nova parlamentarna većina nijesu ispunili obećanja o povećanju transparentnosti i efikasnoj borbi protiv korupcije i klijentelizma.

Ocjenjuje se da je spora reorganizacija ključnih ministarstava uticala na zapošljavanje na najvišim pozicijama u javnoj upravi, kojoj je i dalje nedostajao kapacitet da sprovede sveobuhvatne reforme.

“Duboka trvenja oko pitanja nacionalnog identiteta i vjere i dalje su dominirala javnim diskursom, uzrokujući sporadične incidente koji su dostigli tačku ključanja ustoličenjem novog poglavara Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori”, ističe se u saopštenju.

U Izvještaju se navodi da su politički lideri zaoštrili nacionalne i vjerske podjele.

Ukazuje se da je predsjednik države Milo Đukanović opisao SPC kao “kvazireligijsku zajednicu”, dok je premijer Zdravko Krivokapić Crnogorsku pravoslavnu crkvu (MPC) nazvao “takozvanom”.

Navodi se da je nova vlast prošle godine često bila optuživana za previše blisku vezu sa SPC-om i za ugrožavanje sekularnog karaktera države.

Dodaje se da su odnosi sa srpskim državnim vlastima ostali su zategnuti.

Ističe se da su Izmjene i dopune Zakona o državnom tužilaštvu izazvale kontroverze o navodnom neprikladnom političkom uticaju na novoformirano Tužilački savjet i tužioce.

Ukazuje se da je novi Tužilački savjet imenovan nakon šestomjesečnog odgađanja, jer parlamentarna većina nije uspjela da se dogovori o njegovom sastavu.

Navodi se da su praznine u radu pravosuđa dodatno proširene penzionisanjem više od 20 sudija.

“Vrhovni sud je radio sa trećinom svog punog kapaciteta, a mjesto ministra pravde ostalo je upražnjeno, dok je rad Ustavnog suda bio blokiran sporom oko razrješenja jednog od njegovih sudija”, ukazuje se u Izvještaju.

Ističe se da su imenovanja vrhovnog državnog tužioca i predsjednika Vrhovnog suda bila na čekanju tokom godine, što je uslovilo potrebu za međustranačkim dijalogom.

Ocjenjuje se da su političke podjele takođe stajale na putu izbornoj reformi.

Navodi se da se stagnacija odrazila i na stanje u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji (EU) i da je u Izvještaju Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori za prošlu godinu ocijenjeno da je napredak u poglavljima bio ograničen.

“Država tek treba da postigne privremena mjerila u najkritičnijim područjima, Poglavlju 23 o pravosuđu i temeljnim pravima i Poglavlju 24 o pravdi, slobodi i bezbjednosti”, ističe se u Izvještaju.

Ukazuje se da je u oktobu globalna istraga “Pandora papiri” implicirala predsjednika Đukanovića, otkrivajući podatke o njemu i njegovom sinu i njihovim offshore trustovima.

“Međutim, nova crnogorska policijska uprava i međunarodna policijska saradnja ipak su u avgustu pohvaljeni od EU za nezapamćenu zapljenu više od tone kokaina”, kaže se u Izvještaju.

Ističe se da je privremeno finansiranje, koje je Crna Gora uvela prvi put zbog kašnjenja u usvajanju državnog proračuna, negativno uticalo na mnoga područja, od javnih nabavki do finansiranja nevladinih organizacija (NVO).

Ocjenjuje se da, uprkos obećanjima o reformi medijskog sektora, Vlada nije donijela nikakve veće promjene na tom području, i da su govor mržnje i napadi na novinare nastavljeni.

Navodi se da je gubitak jednostranačke monopolističke kontrole donio neke pozitivne promjene u parlamentarnoj praksi, poput razrješenja ministra pravde i imenovanja nestranačkog predsjednika Državne izborne komisije.

Ocjenjuje se da je teško pretpostaviti u kom smjeru zemlja može ići naprijed.

“Nespremnost DPS-a i Demokratskog fronta da se podvrgnu unutrašnjim reformama, čini široki međustranački konsenzus o ključnim prioritetima manje opipljivim”, ocijenjeno je u Izvještaju.

