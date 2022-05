Eskobar: Prilično sam siguran da će Crna Gora biti naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) rekao je da se nada da će se Srbija pridružiti ostalim državama Zapadnog Balkana i uvesti sankcije Rusiji nakon formiranja nove Vlade.

Eskobar je to poručio u onlajn obraćanju na Samitu demokratije Jugoistočne Evrope, koji se održava u Crnoj Gori na temu “Rat u Evropi: Uticaj na Balkanu”.

“Skoro sve države Zapadnog Balkana su se usaglasile na način da učine da Rusija plati cenu za to (invaziju) kroz sankcije, kroz podršku Ukrajini i njenom narodu. Nadam se da će se Srbija pridružiti toj grupi i da će se uskladiti sa sankcijama kada formira Vladu”, rekao je Eskobar, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Srbija je jedina država u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji iako se saglasila sa rezolucijama Ujedinjenih nacija (UN) i deklaracijama Evropske unije kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu.

Zvanični Beograd takav stav pravda “zaštitom vitalnih interesa zemlje”.

Eskobar je pozdravio to što su i EU i NATO ponovo potvrdili “politiku otvorenih vrata”

“Mislim da je važno što je EU ponovo potvrdila svoju politiku otvorenih vrata. I ta politika se ne odnosi samo na Ukrajinu i druge države pod rizikom, već nas takođe podseća da je još šest zemalja u redu pre Ukrajine”, istakao je Eskobar.

Eskobar je u svom obraćanju na Samitu izjavio da je kao narednu članicu EU najverovatnije vidi Crnu Goru.

“Prilično sam siguran da će Crna Gora najverovatnije biti naredna članica EU”, rekao je Eskobar.

On je istakao da je “veoma optimističan u vezi sa perspektivama država Zapadnog Balkana da postanu punopravne članice EU” i da će SAD nastaviti svoju podršku u tom smeru.

“Veoma sam uzbuđen u pogledu budućnosti Zapadnog Balkana, jer nam ova kriza zaista pokazuje da politika koju su SAD odabrale i predvode – podrška, angažovanje i promocija Zapadnog Balkana daje rezultate”, rekao je Eskobar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS