Eko rasadnik za zelenija dvorišta podgoričkih škola

Podgorica, (MINA) – Dvorišta osnovnih i srednjih škola u Podgorici biće oplemenjena zahvaljujući rekonstrukciji Eko rasadnika Srednje stručne škole “Spasoje Raspopović”, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz CEDIS-a su kazali da je Eko rasadnik rekonstruisan u sklopu istoimenog projekta škole “Spasoje Raspopović”, koji je drugoplasiran na CEDIS-ovom konkursu “Energija podvučeno zelenom”.

Oni su naveli da su za realizaciju projekta “Eko rasadnik” toj školi dodijelili tri hiljade EUR.

“Eko rasadnik raste a sa njime i zadovoljstvo učenika i zaposlenih škole koji svakodnevno gledaju kako se umnožavaju rezultati njihovog rada”, kazali su iz CEDIS-a.

Profesorka biologije u školi “Spasoje Raspopovič” Aleksandra Babović, koja je i koordinator “Eko škole” u okviru koje se sprovodi nagrađeni projekat, navela je da su sa tim novcem popravili postojeću konstrukciju plastenika.

“Takođe, nastavljamo do kraja temeljnije rekonstrukcije. Do sad je usijano oko 200 sjemena katalpi, 500 sjemena različitih vrsta cvijeća i oko 500 sjemena povrća”, rekla je Babović.

Ona je kazala da je za ožiljavanje stavljeno oko 50 reznica pačempresa, dodajući da ovih dana očekuje informacije o sjemenu skadarskog hrasta koje bi trebalo da dobiju od jedne ekološke organizacije.

“Sa lijepim vremenom planiramo sjetvu sjemena melije, kojih bi trebalo biti oko 300, kao i nastavak sjetve povrća i cvijeća uz dodatak novih vrsta iz obije grupe biljaka”, kazala je Babović.

U saopštenju CEDIS-a se navodi projekat Eko rasadnik za cilj ima promociju značaja očuvanja prirode, ali i podizanje ekološke svijesti kod najmlađih.

Kako se navodi, CEDIS je, u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore koji sprovodi međunarodni program “Eko-škole”, 20. septembra raspisao konkurs za projekat iz oblasti zaštite životne sredine “Energija podvučeno zelenom”.

Iz CEDIS-a su kazali da su u projektu su mogle učestvovati obrazovno–vaspitne ustanove koje implementiraju međunarodni program “Eko škole”, odnosno koje su nosioci međunarodnog priznanja “Zelena zastava”, kao i ustanove koje su se prijavile za pilotiranje programa.

“U godini kada se obilježava treća decenija od donošenja Deklaracije o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, projektom “Energija podvučeno zelenom”, željeli smo da podržimo to opredjeljenje”, rekli su iz CEDIS-a.

Oni su naveli da se projektom “Energija podvučeno zelenom” želi uticati na svijest učenika, nastavnika i zajednice o značaju životne sredine.

“Kroz realizaciju projekata obrazovno-vaspitne ustanove omogućavaju učenicima da se uključe u rješavanje problema i doprinesu poboljšanju životne sredine na nivou na kojem mogu da se vide opipljivi rezultati”, kazali su iz CEDIS-a.

Kako su naveli, partneri na tom projektu su Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori i Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini.

