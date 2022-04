Državni tužilac uhapšen zbog zloupotrebe službenog položaja

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Kotoru S.J. uhapšen je zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, saopštili su iz Specijalnog (SDT) i Višeg državnog tužilaštva (VDT).

IZ SDT-a i VDT-a su kazali da je S.J. uhapšen po nalogu postupajućeg specijalnog tužioca Miloša Šoškića, koji je, nakon saslušanja, donio rješenje o zadržavanju S.J. do 72 sata.

“Po nalogu vršiteljke dužnosti /v.d/ vrhovne državne tužiteljke Maje Jovanović istovremeno je formirana Komisija koja će kontrolisati sve predmete kojima je bio zadužen S.J”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, S.J. se sumnjiči da je zloupotrijebio službeni položaj i učinio krivično djelo iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Tim zakonom je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za službeno lice koje protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica ovlašćenja ili nevršenjem službene dužnosti pribavi sebi ili drugom korist, drugom nanese štetu ili teže povrijedi prava drugog.

