Pregovori Ukrajine i Rusije počeli u Istanbulu

Kijev, (MINA) – Mirovni pregovori delegacija Ukrajine i Rusije počeli su u Istanbulu, javlja BBC.

To su prvi razgovori licem u lice u više od dvije sedmice, ali nade za bilo kakav napredak su male, prenosi Slobodna Evropa.

Delegacijama se prije početka razgovora obratio turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan i napomenuo da bi napredak u pregovorima između Rusije i Ukrajine otvorio put za sastanak dva predsjednika tih zemalja.

U govoru pregovaračima u Istanbulu, Erdoan je rekao da je došlo vrijeme za razgovore koji bi dali konkretne rezultate.

On ih je pozvao na hitan prekid vatre, rekavši da je „zaustavljanje ove tragedije“ odgovornost obje strane, javlja agencija Rojters.

Politički savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog objavio je na Tviteru da delegacije razgovaraju o „osnovnim odredbama pregovaračkog procesa”.

“Delegacije rade paralelno na čitavom spektru spornih pitanja“, napisao je on.

