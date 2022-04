Borba protiv diskriminacije prema Romima da bude prioritet

Podgorica, (MINA) – Borba protiv diskriminacije i mržnje prema Romima mora biti prioritet, poručio je zamjenik šefice Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Rikardo Seri, navodeći da su Romi i romska kultura u velikoj mjeri dio evropske raznolikosti i istorije.

Seri je to kazao na otvaranju sportske manifestacije Igre bez granica koju su, povodom Međunarodnog dana Roma, organizovali delegacija EU u Crnoj Gori i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

On je kazao je je moto EU “Ujedinjeni u različitosti”, dodajući da je slavljenje različitosti važan dio onoga što znači biti Evropljanin.

“Nažalost, diskriminacija i mržnja prema Romima takođe su u velikoj mjeri bili dio evropske istorije”, poručio je Seri.

On je kazao da su Romi napadani na osnovu porijekla, boje kože ili bilo kojeg drugog faktora koji ne nailazi na odobravanje većine.

“Ipak, stavovi većine najčešće su proizvod predrasuda i ne odgovaraju stvarnosti. Zato danas, na Međunarodni dan Roma, ali i svaki dan, borbu protiv predrasuda, diskriminacije i mržnje prema Romima moramo sebi da zadamo kao prioritet”, naveo Seri.

On je istakao da prioritet mora biti i promocija znanja, tolerancije i uvažavanja različitosti.

“Prioritet mora biti rušenje granica koje nas dijele, kako fizičkih tako i mentalnih. Granice kreiraju odrasli, ali ih djeca mogu srušiti”, zaključio je Seri.

Kako su kazali iz EU Info centra, timovi sedam podgoričkih osnovnih škola, koje u svom sastavu imaju i romske đake, nadmetali su se u igrama u sportskoj sali Osnovne škole “Božidar Vuković Podgoričanin”.

“Uz dobru zabavu takmičari su se učili i inkluziji, toleranciji i sportskom duhu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta konstantno radi na poboljšanju uslova za školovanje Roma i povećanje stope upisa i završetka osnovnog obrazovanja, što je u skladu sa Poznjanskom deklaracijom.

Generalni direktor Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica, Safet Kalač, kazao je da je, iz godine u godinu, sve više djece i mladih iz Romske i Egipćanske (RE) populacije koji se upisuju u vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i na fakultete.

“Vlada Crne Gore je donijela Strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana za period od prošle do 2025. godine. Vizija ovog dokumenta ogleda se u potrebi pune afirmacije i uključivanja RE zajednice u društveni, kulturni, ekonomski i politički život Crne Gore” rekao je Kalač.

Direktorica Osnovne škole “Božidar Vuković Podgoričanin”, Jelena Popović, kazala je da se školski timovi takmiče između sebe, ali da su na kraju svi pobjednici.

“Jedino na taj način naš napor će imati viši smisao, jer se tako pobjeđuju ukorijenjeni stereotipi koji nam zamagljuju puteve u bolje sjutra” kazala je Popović.

Iz EU Info centra su rekli da je, nakon završenih igara, dok su sudije i žiri sabirali poene i rangirali timove, romski aktivista Elvis Beriša okupljenim dječacima i djevojčicama održao predavanje o tradiciji, kulturi i trajanju Roma u Crnoj Gori.

Navodi se da je pobjednički pehar i medalje zaslužila ekipa domaćina, škole “Božidar Vuković Podgoričanin.

“Pobjednička ekipa dobila je i knjige na poklon od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su drugo i treće mjesto zauzele ekipe osnovnih škola “Savo Pejanović” i “Vuk Karadžić”.

Kako su kazali iz EU Info centra, “Ali su svi učesnici i pobjednici Igara bez granica, pa i ekipe osnovnih škola “Oktoih”, “21. maj”, “Vladimir Nazor” i “Marko Miljanov”.

Uz organizaciju takmičenja Igre bez Granica, Delegacija EU u Crnoj Gori obilježava Međunarodni dan Roma i osvjetljenjem zgrade Delegacije bojama romske zastave.

