Austrija poziva na postepenu integraciju Zapadnog Balkana u EU

Beč, (MINA) – Austrija je zemljama članicama Evropske unije (EU) proslijedila takozvani “non pejper”, u kojem se zalaže za novi pristup prema zemljama Zapadnog Balkana, kako bi se omogućila “postepena integracija”.

Radio Slobodna Evropa je imala uvid u ovaj dokument, koji su države članice dobile krajem maja.

Austrija, kako se navodi u tom dokumentu, smatra da bi kriza nastala zbog ruske agresije na Ukrajinu mogla imati kolateralni efekat na stabilnost Zapadnog Balkana a da bi se kao posledica toga sukob preselio sa granica EU u samu njenu sredinu.

“Moramo razmišljati preko postojećih instrumenata proširenja i susjedstva i koristiti neiskorišćeni potencijal. Na putu ka punopravnom članstvu, trebalo bi da stvorimo mogućnosti da ove zemlje postepeno integrišemo u oblasti politike koje su za njih od posebne koristi”, smatra Austrija.

U non pejperu se navodi da puna primjena trenutne metodologije predstavlja jedan aspekt, međutim da ovaj instrument ne daje zadovoljavajuće i neophodne odgovore na trenutnu situaciju.

Zvanični Beč je ocijenio da EU mora pronaći načine da proces pristupanja učini opipljivijim i da se napredak u reformama direktno poveže sa konkretnim koristima za kandidate i njihove građane.

“Sadašnje procedure proširenja nijesu dale značajne rezultate poslednjih godina. One su prije svega dovele do frustracije i otuđenja između regiona i EU. Moramo da prevaziđemo trenutni ćorsokak, gledajući na sve opcije sa otvorenim umom”, ističe se u austrijskom non pejperu.

Austrija predlaže da, kao prvi korak, partneri iz Zapadnog Balkana budu pozvani redovno na neformalne sastanke Savjeta EU, na kojima se raspravlja o oblastima od zajedničkog interesa.

Navodi se da se samiti EU-Zapadni Balkan trebaju održavati svake godine, a da se, što je prije moguće, odobri status posmatrača za zemlje regiona u drugim institucijama EU.

Između ostalog, u dokumentu se spominje da se zemljama regiona ponudi progresivna integracija u zajedničkom tržištu, inkluzija u trgovinskim i poreskim politikama, učešće u klimatskim i energetskim politikama ili učešće u agencijama EU.

Takođe, država Austrija smatra da bi zemlje Zapadnog Balkana trebalo da imaju pristup EU fondovima, jer bi to poslužilo kao veliki podsticaj za unapređenje reformi i usklađivanje sa pravnom tekovinom Unije.

NJon-paper je neformalni dokument, koji se iznosi u zatvorenim pregovorima unutar institucija EU, posebno u Savjetu ministara, kako bi se postigao dogovor među državama članicama EU o nekom spornom proceduralnom ili političkom pitanju.

