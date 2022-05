Adžić: Spriječeno krijumčarenje veće količine cigareta u Luci Bar

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Uprave prihoda i carina (UPC) i Specijalnog policijskog odjeljenja spriječili su danas krijumčarenje veće količine cigareta u Luci Bar, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Adžić je naveo da su cigarete pronađene u kontejneru, u kojem je nadležnim organima prijavljena druga roba.

“Čestitam svim učesnicima zajedničke akcije UPC, na čelu sa Radem Miloševićem, i Specijalnog državnog tužilaštva po čijem nalogu postupaju inspektori Specijalnog policijskog odjeljenja”, kaže se u saopštenju Adžića.

Kako se navodi, ohrabruje činjenica da međuresorna saradnja funkcioniše na visokom nivou i da, kako je Adžić kazao, već daje značajne rezultate.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS