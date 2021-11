Abazović: Sektor bezbjednosti na Cetinju odradio odličan posao

Podgorica, (MINA) – Sektor bezbjednosti je, tokom dešavanja na Cetinju 4. i 5. septembra, odradio odličan posao, ocijenio je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, dodajući da je bezbjednosna stuacija u Crnoj Gori redovna.

Abazović je novinarima u parlamentu, nakon sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu, kazao da je današnja sjednica pokazala da je sektor bezbjednosti izazvao posebnu pažnju u Crnoj Gori.

“Vezano za događaje na Cetinju, nema tu noviteta, čekamo da tužilaštvo odradi svoj dio posla. Mislim da su mnoge dileme potpuno razjašnjene”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, dva mjeseca nakon ustoličenja na Cetinju, svi koji su imali dileme su shvatili da za to nema razloga.

“Situacija je krajnje redovna. Ostajem pri stavu da je sektor bezbjednosti odradio odličan posao iz razloga što je sačuvao mir u Crnoj Gori, u pogledu čega je postojao najveći rizik”, rekao je Abazović.

On je kazao da nije došlo do eksportovanja sukoba na druge crnogorske gradove.

“Uz taj gorak ukus, poruka je da zemlja treba da iznalazi načine kako se takve scene ne bi ponavljale, i kako bismo u većem demokratskom duhu sačekali svaki naredni izazov”, poručio je Abazović.

On je dodao da nije primijetio da je iko od poslanika imao negativan stav u pogledu menadžmenta Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbijednost (ANB) ili ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića.

“Biro za operativnu koordinaciju će zasijedati. Mi ćemo dati svoje komentare na izvještaj, koji će onda biti proslijeđeni Vijeću, i ono će moći da ga tretira”, poručio je Abazović.

Tokom sjednice, kako je naveo, odgovoreno je na sve dileme.

“Mislim da niko nema dileme da se postupalo krajnje profesionalno i da različita mišljenja u pogledu te situacije ne treba doživljavati negativno. Ne možemo o svim pitanjima da razmišljamo identično “, poručio je Abazović.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević kazao je da je današnja sjednica Odbora samo potvrdila institucionalnu krizu u kojoj se Crna Gora nalazi.

“Potvrđeno nam je da je premijer (Zdravko Krivokapić) tražio ostavku Sekulovića i direktora policije (Zorana Brđanina). Takođe nam je potvrđeno da dvije ključne informacije ANB-a nijesu službenim putem dostavljene ni direktoru ni ministru”, rekao je Konjević.

To, kako je naveo, takođe potvrđuje “ono što je rekao Sekulović, odnosno da bi se ozbiljno mogla poboljšati koordinacija unutar sektora bezbjednosti”.

Konjević je kazao da se “institucionalni haos srećom ne odražava na bezbjednosnu situaciju na terenu”.

“Meni danas nije jasno na koji način komuniciraju Krivokapić, Sekulović i Brđanin”, rekao je Konjević.

On je ocijenio da je na snazi krupno gubljenje povjerenja između Krivokapića i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

“Bojim se, više je nego dovoljno nepovjerenja između ANB-a i MUP-a”, dodao je Konjević.

On je poručio da je aktuelno stanje samo refleks nestabilnosti unutar parlamentarne većine.

“Vlada ne može funkcionisati ukoliko premijer nema povjerenja u ministra unutrašnjih poslova i direktora policije. Ako tome dodate da ANB nije u realnom vremenu dostavljao informaciju, imamo ozbiljnu krizu unutar sektora bezbijednosti”, rekao je Konjević.

Odbor se, kako je dodao, dogovorio da o toj krizi porazgovara sa Krivokapićem i Sekulovićem.

