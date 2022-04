Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) neće prisustvovati sjednici Skupštine na Cetinju, kazao je šef poslaničkog kluba tog političkog saveza, Slaven Radunović.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da je sjednica sazvana na nelegalan i nelegitiman način.

Radunović je naveo da će na toj sjednici biti izabrana vlada koja, kako je ocijenio, predstavlja prekrajanje izborne volje od 30. avgusta 2020. godine.

„Više bih se pozabavio jednim drugim razlogom zbog kojeg, takođe, ne idemo na Cetinje. To je nemili događaj koji se desio prije nekoliko dana kada su djeca iz Nikšića napadnuta, kamenovana na Cetinju“, kazao je Radunović.

On je rekao da „to nije ni prvi, ni posljednji put da se dešava na Cetinju, i da je toga bilo i u drugim gradovima“.

“Ali je prvi put da su praktično sve političke organizacije, koje na Cetinju participiraju u vlasti, našle neki od načina da opravdaju takav fašistički čin”, kazao je Radunović.

On je naveo da to što su se afirmativno pjevale pjesme o Kosovu, Petrovićima i Obiliću, ne može da bude razlog kamenovanja.

“Cetinje nije Prijestonica u čast šanera ili narkodilera, ona je Prijestonica baš zbog Petrovića i odnosa Petrovića prema Obiliću i Kosovu”, rekao je Radunović.

On je naveo da u 21. vijeku, na Cetinju, djeca koja pjevaju bivaju kamenovana.

Radunović je kazao da to nije najveći problem.

Prema njegovim riječima, najveći je problem reakcija predsjednika Skupštine Opštine i partija koje na Cetinju tvore vlast, “a koje pravdaju i relativizuju takav potez”.

“Zbog toga poslanici ovih stranaka neće učestvovati ni na kakvim sjednicama na Cetinju, i time odavati čast Cetinju, dok se svi učesnici u vladajućoj lokalnoj koaliciji na Cetinju jasno ne ograde od ovog fašističkog nastupa i ne osude napad na djecu”, naveo je Radunović.

Na pitanje da li to što neće prisustvovati sjednici Skupštine na Cetinju, znači da će i ubuduće bojkotovati parlament, on je odgovorio odrično.

„Ići ćemo na ostale sjednice i to zato što znamo da će ova vlada, i na ovaj način izabrana, biti priznata od međunarodne zajenice i da će njena djela da proizvode konkretne neke stvari. Želimo da na svakom mjestu budemo da kritikujemo ono što je za kritikovanje“, rekao je Radunović.

On je kazao da se DF nikada ne ponaša licemjerno i da nazivaju stvari pravim imenom.

„Ovo je nelegalno i nelegitimo, ovi ljudi će odgovarati u krivičnom postupku, pričam o onima koji su na ovaj način zakazali sjednicu“, dodao je Radunović.

On je rekao da ne mogu zatvarati oči pred činjenicom „da će vlada, kakva god da je, donositi odluke u Crnoj Gori“.

Radunović je kazao da to ne mogu da rade jer su odgovorni i imaju glasače iza sebe.

On je poručio da će klub DF-a, u kojem su Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija i Radnička partija, u Skupštini glasati samo za one stvari za koje procijene da su bitne njihovim glasačima.

„Nikakvo krpljenje rupa u vladajućoj koaliciji, nikakvo izigravanje servisa URA-i ostalima koji su osmislili da ih čas podržava jedan, čas drugi, od toga nema ništa“, rekao je Radunović.

