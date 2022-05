Crna Gora ponovo čvrsto na evropskom i evroatlantskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora proslavlja Dan Evrope ponovo čvrsto na svom evropskom i evroatlantskom putu, odlučna da povrati reformski entuzijazam, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je, povodom 9. maja – Dana Evrope, uputio čestitku predsjedniku Evropskog savjeta Šarlu Mišelu, uz najbolje želje za prosperitet Evropske unije (EU) i afirmaciju projekta evropskog ujedinjenja kao jedinog garanta sigurnosti i demokratskog razvoja svih evropskih naroda.

“Ovogodišnji Dan Evrope, koji je ujedno i dan velike pobjede slobodarskog svijeta nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, dočekujemo u nevjerici da su strahote rata, stradanje i patnje civila na evropskom tlu, postali naša današnjica“, naveo je Đukanović.

Kako je kazao, jedinstvo, odlučnost i efikasnost u politici EU nakon agresije na Ukrajinu, i to od zemlje koja je zajedno sa ukrajinskim i drugim narodima Sovjetskog Saveza dala neprocjenjiv doprinos toj pobjedi prije 77 godina, ohrabruju.

„I ulivaju snagu da zajedno istrajemo u odbrani temeljnih vrijednosti evropskog jedinstva: ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava i prava svakog naroda na slobodan izbor svog puta“, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, pred Evropom je vrijeme teških, strateških odluka.

„Nadajmo se mudrih i pravovremenih. Odluka koje će pružiti sigurnu evropsku budućnost i zemljama koje su van EU“, dodao je Đukanović.

On je istakao da Crna Gora proslavlja Dan Evrope ponovo čvrsto na svom evropskom i evroatlantskom putu, odlučna da povrati reformski entuzijazam.

„I svoje evropske partnere uvjeri da je, ne samo pouzdan vanjsko-bezbjednosni partner koji istrajava na afirmaciji evropskih vrijednosti, već i zemlja koja je u stanju da odgovori na većinsko opredjeljenje svojih građana da žive u skladu sa najvišim evropskim standardima i vrijednostima demokratije“, naveo je Đukanović.

